Portugal - Mario Rui : "La faim de Ronaldo en fait le meilleur du monde"

Le latéral portugais a salué la prestation de son coéquipier auteur d'un triplé contre la Lituanie, affirmant qu'il se distingue par sa volonté.

Cristiano Ronaldo a mené le à la victoire face à la Lituanie ce jeudi en réalisant un triplé (6-0) dans le cadre des éliminatoires de l' . Mario Rui s'est montré impressionné, alors que la Seleçao est en passe de se qualifier pour un tournoi dont elle est tenante du titre.

"C'est le meilleur du monde, jamais lassé de gagner, en voulant toujours plus, et c'est cette faim qui en fait ce qu'il est, a déclaré la joueur du Napoli via A Bola. Nous sommes heureux de l'avoir dans l'équipe et j'espère qu'il va continuer à nous donner de la joie comme il l'a fait jusqu'à présent."

Pizzi, Gonçalo et Bernardo Silva ont également marqué pour la sélection de Fernando Santos, deuxième du groupe B avec 14 points, derrière l' (19), mais devant la (13). Une victoire au dimanche et la qualification sera acquise.

L'article continue ci-dessous

"Mathématiquement, nous savons qu'il n'y a rien d'assuré [encore], poursuit Mario Rui. Nous allons affronter une équipe difficile, nous en avons eu la confirmation avec leur résultat en Serbie (3-2 pour les Serbes). Nous savons que ce sera un match difficile, mais notre objectif est d'être à l'Euro 2020 et nous allons essayer de remporter les trois points."

De son côté, le sélectionneur Fernando Santos en a rajouté une couche sur Ronaldo, affirmant ne jamais avoir douté de sa star. "Beaucoup de gens demandaient à propos de Ronaldo - Ce que j'ai dit, c'est qu'il était disponible pour jouer, qu'il allait bien", a-t-il rassuré en conférence de presse.

"Cela [sa prestation] ne m'a pas surpris. En réalité, je ne suis jamais surpris par Cristiano, je vous assure. Donc marquer un triplé est parfaitement normal."