Encore un triplé pour Cristiano Ronaldo, qui se rapproche du mur du 100

Large vainqueur de la Lituanie (6-0), le Portugal n'est plus qu'à une victoire d'une qualification à l'Euro 2020. CR7 a encore brillé

Forcé de convoiter la deuxième place du groupe B après son revers en en octobre (2-1), le a parfaitement fait le travail en atomisant la Lituanie ce jeudi (6-0).

Cristiano Ronaldo, quatre jours après son remplacement polémique lors de – Milan (1-0), en a profité pour s'offrir un nouveau coup du chapeau.

L'article continue ci-dessous

Du coup, la Seleção reste une longueur devant la , qui s'est offert le scalp du (3-2), prochain adversaire du Portugal. Avec un succès ce dimanche, le tenant du titre sera officiellement au rendez-vous de l' .

Après avoir rapidement ouvert le score sur penalty (1-0, 7e), CR7 a poursuivi son festival avec une sublime frappe enroulée du droit à 20 mètres (2-0, 22e). Et il a achevé sa symphonie par un 98e but en sélection d'un tir du droit avant dêtre remplacé cette fois sans polémique par Jota. 55ème triplé de sa carrière et 98 buts en sélection pour un Cr7 qui se rapproche du mur du 100 avec le Portugal.