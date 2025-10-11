Portugal - Irlande : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuivent dans la zone UEFA, ce weekend. Dans le groupe F, ce n’est que la troisième journée qui démarre ce samedi et mettra aux prises le Portugal et l’Irlande. Un duel qui s’annonce déjà déterminant pour la suite de la campagne dans cette poule.

Le Portugal sur la voie du Mondial

Tout juste auréolée d’un second sacre en Ligue des Nations en juin dernier, la Seleção das Quinas poursuit sur sa lancée avec une entrée fracassante dans les qualifications pour la Coupe du monde. Huit buts inscrits en deux rencontres : un large succès face à l’Arménie (5-0) suivi d’une victoire disputée contre la Hongrie (3-2). « Nous travaillons vers un rêve : celui de remporter notre première Coupe du monde », a confié Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal.

Déjà assurés d’un ticket pour les barrages grâce à leur titre continental, le Portugal (1er, 6 pts) vise désormais la première place de son groupe. Portés par une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, ils n’ont plus perdu face à l’Irlande depuis quatre confrontations (trois succès, un nul). De quoi aborder sereinement leur prochain rendez-vous à Lisbonne.

L’Irlande en quête de rachat

En revanche, le parcours des Boys in Green s’annonce bien plus compliqué. Avec un seul point pris sur six possibles - un nul arraché contre la Hongrie (2-2) avant une défaite frustrante face à l’Arménie (2-1) - l’Irlande (4e, 1 pt) n’a pas encore trouvé son rythme. Conscient de la tâche qui attend ses hommes, le sélectionneur Heimir Hallgrímsson a reconnu la difficulté du déplacement : jamais les Irlandais ne se sont imposés sur le sol portugais (cinq défaites, un nul). « Nous savons que nous avons déçu nos supporters, mais nous allons nous battre », a assuré le milieu Finn Azaz, bien déterminé à inverser la tendance.

Sur quelle chaine suivre le match Portugal - Eire ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France L’Équipe Live Foot (streaming uniquement) 🇵🇹 Portugal RTP 1 🌍 MENA BeIN Sports MENA 5, BeIN Connect, TOD 🇧🇦 Balkans Arena Premium 5 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 2 🇨🇭 Suisse RTS 2

Horaire et lieu du match

Le match se jouera au Estádio José Alvalade à Lisbonne samedi, avec un coup d'envoi à 14h45 ET pour les fans aux États-Unis.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Informations sur l'équipe du Portugal

Le Portugal devra faire sans João Neves (PSG) et João Cancelo (Al-Hilal), tous deux blessés aux ischios. Appelé en renfort, Nuno Tavares (Lazio) rejoint le groupe, mais c’est Nuno Mendes qui devrait occuper le poste de latéral gauche, tandis que Nelson Semedo et Diogo Dalot se disputent une place à droite.

Au milieu, les capitaines de Manchester, Bruno Fernandes (United) et Rúben Dias (City) - ou plutôt ici Bruno Fernandes associé à Vitinha - devraient encadrer l’entrejeu. Devant, Cristiano Ronaldo, 40 ans, mènera encore l’attaque : déjà auteur de 3 buts en deux matchs de qualification pour le Mondial 2026 et 4 réalisations en cinq rencontres face à l’Irlande.

Informations sur l'équipe d'Irlande

L’Irlande doit faire face à plusieurs absences : Matt Doherty, Jason Knight, Bosun Lawal, Callum O'Dowda et Sammie Szmodics sont tous blessés, ces deux derniers ayant dû déclarer forfait en début de semaine.

De retour pour la première fois depuis septembre 2024, Seamus Coleman tentera de reprendre sa place à droite, en concurrence avec Chiedozie Ogbene. En défense, John Egan (Hull City) effectue son retour en sélection après un an d’absence, mais devrait débuter sur le banc derrière Nathan Collins, Dara O'Shea et Jake O'Brien.

En attaque, Troy Parrott, récemment revenu de blessure et entré en jeu avec l’AZ Alkmaar le week-end dernier, fait partie du groupe. Son état sera évalué par le staff médical avant le coup d’envoi.

