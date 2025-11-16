Portugal - Arménie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C’est l’heure de vérité. La campagne des qualifications pour la Coupe du monde 2026 arrive enfin à son épilogue. Mais jusque-là, plusieurs équipes n’ont pas encore validé leur billet pour le tournoi mondial. C’est le cas notamment du Portugal qui joue sa qualification face à l’Arménie, ce dimanche, après avoir grillé un nouveau joker, trois jours plus tôt.

L’ultime chance pour le Portugal

Le Portugal n’est pas encore en difficulté dans ces qualifications, mais la sélection lusitanienne doit impérativement rebondir après sa déconvenue en Irlande du Nord jeudi (2-0). Avec dix points au classement - deux longueurs d’avance seulement sur la Hongrie - l’occasion de valider directement son billet pour les États-Unis a été manquée lors de l’avant-dernière journée. Désormais sous la menace directe des Magyars, mais de retour à domicile, la Seleção devra afficher un tout autre visage dès les premières minutes pour éviter une nouvelle désillusion. Et cela, sans Cristiano Ronaldo, suspendu après son expulsion outre-Manche. Après deux matchs sans victoire, la pression est maximale sur la Seleção.

L’Arménie n’a plus rien à perdre

La réception de l’Arménie pourrait néanmoins offrir une fenêtre idéale pour se relancer. Derniers du groupe F avec seulement trois points, les Arméniens n’ont plus rien à jouer et abordent ce déplacement sans véritable enjeu sportif. Leur ambition reste de bien terminer la campagne, mais leur dynamique récente laisse présager un scénario délicat : trois défaites consécutives en Europe, et pas le moindre but inscrit sur la période. Un mutisme offensif révélateur d’un manque de confiance qui pourrait peser lourd face à une équipe portugaise dans l’obligation de s’imposer.

Ici, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Portugal - Arménie ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France L'Équipe Live Foot (streaming, abonnement requis) 🇵🇹 Portugal RTP 1 🇲🇦 MENA BeIN Sports MENA 1 / BeIN CONNECT / TOD 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 2 🇳🇱 Pays-Bas ESPN 1 🌍 Balkans Arena Premium 2 🇬🇧 Royaume-Uni Prime Video 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 3 🇮🇹 Italie Sky Sport Calcio

💡 Astuce VPN : utilisez un VPN pour débloquer l’accès à DAZN, ESPN, BeIN Connect ou Digi Sport dans votre région si le match n’est pas disponible localement.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Portugal - Arménie

Le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l'Arménie se jouera au stade Estadio do Dragao à Porto, au Portugal.

Il débutera à 15h00 le dimanche 16 novembre, heure française.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Portugal

Pour la première fois depuis le début de cette campagne, le Portugal sera privé de son capitaine, Cristiano Ronaldo. Non pas pour une blessure mais en raison d’un carton rouge, son tout premier avec la Seleção, écopé face à l’Irlande. A cela, s’ajoutent les absences de Nuno Mendes et Nuno Tavares qui manquent à l’appel lors de ce rassemblement pour cause blessure. Mais Roberto Martinez dispose d’atouts importants, à l’image de Bruno Fernandez, Gonçalo Ramos ou encore Rafael Leão, pour venir à bout de l’Arménie et décrocher cette qualification pour le Mondial.

Infos sur l'équipe d'Arménie

Du côté de l’Arménie, le groupe sera au complet pour défier le Portugal, ce dimanche. S’ils n’ont plus rien à perdre, les hommes de Yeghishe Melikyan essaieront tout de même de profiter de ce dernier match et jouer peut-être un sale coup à la Seleção.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classements