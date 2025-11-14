"Pas de violence", Cristiano Ronaldo défendu après son carton rouge

CR7 a été expulsé lors de sa 226e sélection. Il a piqué une crise de colère pendant un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre la République d'Irlande, démontrant une fois de plus que le quadragénaire, toujours aussi passionné, n'a rien perdu de sa soif de victoire et de son amour du football.

Premier carton rouge en 226 sélections : une expulsion historique pour Ronaldo

Le Portugal aurait bien eu besoin que son capitaine reste sur le terrain, car il était mené 2-0 au moment de son expulsion. Deux buts de Troy Parrott ont scellé la défaite à l'Aviva Stadium. Ronaldo était déjà de retour aux vestiaires au coup de sifflet final, après avoir été expulsé peu après l'heure de jeu.

Si le quintuple Ballon d'Or est connu pour ses accès de colère au fil des ans, il n'avait jamais commis d'erreur suffisamment grave pour être suspendu en sélection. Un épisode historique, certes, mais peu glorieux, s'est produit sur le sol irlandais.

Carton rouge pour Cristiano Ronaldo Irlande Portugal 2025 Getty

Martinez affirme que l'Irlande a influencé l'expulsion de Ronaldo

Le sélectionneur irlandais, Heimir Hallgrimsson, avait déclaré avant le match que la présence de Ronaldo pouvait influencer les arbitres. Le sélectionneur portugais, Martinez, a fait référence à ces propos en réagissant au carton rouge infligé après consultation de la VAR.

Après avoir vu Ronaldo lever le bras en direction de Dara O'Shea, Martinez a déclaré : « Ce carton rouge ne concerne qu'un capitaine qui n'avait jamais été expulsé en 226 matchs – je pense que c'est tout à son honneur – et aujourd'hui, je trouve la décision un peu sévère car il se soucie de l'équipe.

« Il était dans la surface pendant 60 minutes ou 58 minutes, retenu, tiré, poussé, et évidemment lorsqu'il essayait d'échapper au défenseur. Je pense que le geste paraît plus grave qu'il ne l'est en réalité. Je ne pense pas que ce soit un coup de coude, je pense que c'est un coup de tout le corps, mais de l'endroit où la caméra est placée, ça y ressemble. Mais nous l'acceptons. »

« La seule chose qui me laisse un goût amer, c'est que lors de la conférence de presse d'hier, votre entraîneur parlait de l'influence possible sur les arbitres, et là, un grand défenseur central s'écroule au sol de façon si spectaculaire au moment où Cristiano pivote. »