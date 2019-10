PORTRAIT - Mondial U17 : Nathanaël Mbuku, la révélation rémoise

Lancé en L1 par David Guion cette saison, l'attaquant rémois Nathanaël Mbuku (17 ans) sera l'un des cadres de l'équipe de France au Mondial U17.

Tout va très vite pour Nathanaël Mbuku (17 ans). Arrivé à Reims à l'orée de la saison 2017-2018, le jeune attaquant gravit les échelons à vitesse grand V. Intégré au groupe professionnel par David Guion, il a été lancé dans le grand bain cette saison, disputant cinq matches dans l'élite. Le premier contre l'OM, le 10 août dernier, avant de vivre une victoire de prestige (2-0) au Parc des Princes, le 25 septembre. Sa première titularisation en . "Je n'ai pas les mots. C'est une expérience incroyable. Je remercie tout le groupe qui m'a mis dedans directement", disait-il après la rencontre, récompensé de son travail.

Nathanaël Mbuku, 17 ans depuis mars et titulaire ce soir avec #Reims : "Je n'ai pas les mots. C'est une expérience incroyable. Je remercie tout le groupe qui m'a mis dedans directement." #PSGSDR@GoalFrance pic.twitter.com/6nMhVecqtb

— Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 25, 2019

"Je travaille fort depuis le début de la saison. Je me suis fixé des objectifs élevés. Je voulais intégrer le groupe pro et j'y suis arrivé très rapidement. David Guion m'apporte beaucoup de confiance et de sérénité. Mais il faut garder la tête froide et continuer à bosser", explique pour Goal celui qui a démarré à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne : "J'ai commencé là-bas, dans ma ville. Mais j'ai beaucoup bougé. Je suis parti à l'US Alfortville. J'ai changé d'appartement deux ans plus tard. Je suis allé dans le 91 à Ris-Orangis, puis je suis revenu à Saint-Maur dans le 94... Et aussi, avant de rentrer en centre de formation, je suis passé par Fleury."

"J'essaye de rester humble et calme"

Un parcours du combattant qui ne l'a pas fait flancher outre-mesure. "Ça n'a jamais vraiment été un problème pour moi", rétorque-t-il sur un ton hésitant, mais toujours jumelé d'une dose de bonne humeur. "Je suis quelqu'un qui se fait vite des amis." Car Mbuku, ailier percutant et explosif, c'est aussi le sourire. Il se décrit lui-même comme "travailleur, souriant, sympathique et agréable à vivre." Des qualités qui font le bonheur de son club et de la sélection.

Jean-Claude Giuntini, qui dirigera l'équipe de France au Brésil, ne le cache pas. "Il amène la bonne humeur et une dimension positive. C'est quelqu'un d'entreprenant et de généreux sur le terrain et en dehors." Nathanaël Mbuku prend aussi de l'assurance au contact de joueurs d'expérience comme Alexis Romao et Yunis Abdelhamid à Reims. "Ils me conseillent beaucoup, ils me parlent de leur vécu, des choses à éviter. (...) Ce n'est pas toujours facile pour un jeune de mon âge d'être médiatisé, mais j'essaye de rester humble et calme. Pour cela, je peux compter sur mon entourage, mes amis, et le staff. Ils me permettent de rester droit."

Tout est fait pour que Mbuku soit dans les meilleures dispositions. Au , il s'est mis dans sa bulle, persuadé que le Mondial lui sera bénéfique : "Ça va me permettre d'évoluer sur plusieurs aspects, comme la vie en communauté, et ce sera bénéfique pour mon expérience internationale." Sa progression est "remarquable" aux yeux du sélectionneur : "Il progresse et reste le même avec beaucoup de qualité. Il prend de plus en plus confiance. Il a joué sur le côté, mais élargit encore sa surface de jeu. Il se positionne pour être au départ, au milieu, et à la fin des actions." Un espoir en pleine ascension, qui sera sans aucun doute l'un des atouts tricolores.