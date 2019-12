PORTRAIT - Le Mans-PSG : qui est Stéphane Diarra, l'espoir manceau suivi outre-Manche ?

Considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs de L2, et pisté en Angleterre, l'ailier du Mans Stéphane Diarra (21 ans) voudra s'illustrer face au PSG.

Ce mercredi (21h05), en Coupe de la Ligue, le PSG va croiser la route de Stéphane Diarra. L'ailier du Mans n'a que 21 ans, mais depuis le début de la saison il s'est imposé comme l'un des meilleurs dribbleurs de . Selon Opta, il a réussi 37 de ses 51 dribbles, soit 73% dribbles réussis. Un diamant à polir, pour qui tout n'a pas été linéaire depuis ses débuts en professionnel, à Evian, à 17 ans et trois mois.

"Il y a eu des hauts et des bas dans ma carrière, mais je trouve que j'ai retrouvé vite la , explique le Franco-ivoirien pour Goal. Il y a eu un petit creux à Rennes où je n'ai pas continué à jouer au haut-niveau. Mais au Mans, quand j'ai été prêté, tout a suivi dans le bon sens."

"Stéphane est celui qui m'a le plus impressionné aussi jeune"

Romain Revelli, qui l'a lancé en professionnel, se souvient très bien sa rencontre avec le jeune homme. "Il n'est même pas passé par la case réserve, rappelle-t-il. Il est monté avec les pros et il n'est plus reparti. Il a une conduite de balle très rapide, il prend beaucoup de vitesse, il est sur la percussion. Il a eu des hauts et des bas, parce qu'il était très jeune, mais il a été efficace avec nous. Il amenait de la fraîcheur, il ne se posait pas trop de questions, il avait toujours le sourire. J'ai eu des joueurs à Saint-Etienne comme Bamba, qui était très bon à 16-17 ans. Mais Stéphane, c'est celui qui m'a le plus impressionné aussi jeune."

Stéphane Guédet, qui était son entraîneur avec les U19 d'Evian, n'en garde lui aussi que de bons souvenirs. Même si au départ, il n'était pas le plus discipliné sur le terrain : "C'est un garçon d'une éducation magnifique. Avec moi, il était déjà élégant quand il jouait, il allait vite, il était à l'aise avec le ballon. Mais parfois, il faisait n'importe quoi. Il dribblait un joueur, et c'était tellement facile qu'il fallait qu'il le redribble à nouveau. Il faisait des petits ponts inutiles. C'était un calvaire ! Mais il était tellement attachant... Je pense que c'est un futur talent du football français, qui arrivera un petit peu sur le tard parce qu'il a eu un début de carrière assez atypique."

Parti au en 2016, et transféré définitivement au Mans l'hiver dernier, Stéphane Diarra n'a effectivement jamais réussi à percer en Bretagne : "Quand je suis arrivé à Rennes, ils m'ont mis directement à l'entraînement avec la CFA. J'étais avec les pros de temps en temps. Mais rapidement, j'ai joué avec les U19. On a fini champion en CFA, et ils ne m'ont jamais réellement donné ma chance en équipe première. Là-bas, j'ai eu mon BAC quand même. J'avais promis à mes parents d'avoir un cursus scolaire. Donc pour ça je n'ai pas de regret, mais c'est plutôt d'un point de vue sportif que j'en ais."

"C'est bien d'être sollicité, mais de là à partir..."

Il a fallu relever la tête, se remettre en question. Et pour ça, ses proches, ses parents et Stéphane Guédet, notamment, ont joué un rôle important. "On lui a dit des choses qui font mal. On a essayé de lui remettre les pieds sur terre car Stéphane n'avait jamais connu l'échec avant d'arriver à Rennes. Il avait signé quatre ans, avec un gros contrat à la clé. Il avait beaucoup d'espoirs. Et là, d'un coup, c'était une chute non contrôlée, il commençait à douter", raconte son ancien coach.

"Quand on lui a parlé de National, il voulait une alors qu'il avait 0 stat. Le compromis, ça a été Le Mans, dans un championnat formateur et un club où il allait être aimé, avec de bonnes infrastructures, précise Guédet. Il a connu quelques difficultés, mais tranquillement il a remonté la pente. Il a mûri, et là il retrouve l'équilibre." L'heure du renouveau pour un espoir aux qualités certaines, qui a tapé dans l'œilde plusieurs écuries, en Angleterre notamment.

Mais Stéphane Diarra, surnommé 'N'Diarra' dans le vestiaire, n'entend pas se polluer l'esprit avec le mercato. "Je suis encore jeune et j'ai toujours dit que le plus important, c'est que je joue, précise-t-il pour Goal. C'est mon objectif, il faut que j'engrange le maximum de matches. C'est bien d'être sollicité, mais de là à partir je ne sais pas du tout. Je me concentre sur ce que je dois faire, sur ma saison, je regarde ce qui se passe et on verra."

Auteur de trois buts et trois passes décisives cette saison, Stéphane Diarra sait aussi qu'il doit améliorer ses statistiques. Une étape importante, d'autant qu'il juge lui-même qu'il n'est pas encore à la fin de sa progression : "Je dois progresser dans pas mal de domaines, mais surtout sur l'efficacité. C'est le plus gros point pour moi. Je dois faire plus et être plus juste dans le dernier geste. Aujourd'hui, c'est bien mais pas assez." Le discours d'un jeune joueur talentueux et bourré d'ambitions, qui pourrait bien avoir à gérer les questions sur son avenir en sélection dans un futur proche. Ce à quoi il répond sans broncher : "Pour le moment, personne ne m'a appelé. Je ne suis ni en sélection ivoirienne, ni en équipe de . J'ai la double nationalité et je verrai quand on m'appellera."