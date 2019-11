Mercato - Ligue 2 : Stéphane Diarra (Le Mans) plaît outre-Manche

INFO GOAL - Le début de saison de l’ailier manceau Stéphane Diarra (20 ans) a tapé dans l’œil de plusieurs écuries outre-Manche.

Stéphane Diarra, qui s’était déjà illustré en National la saison dernière, commence à se faire remarquer en . L’ailier franco-ivoirien de 20 ans est actuellement l’un des meilleurs dribbleurs du Championnat.

Selon Opta, il est le troisième joueur de L2 à avoir réalisé le plus de dribbles cette saison (31) derrière Jimmy Cabot (38) et Vagner (35). L’ancien Rennais présente même un meilleur ratio que les deux autres avec 74% de dribbles réussis. Des qualités de percussion et de dribbles qui plaisent outre-Manche.

, Leicester et le Celtic l’ont vu

Selon nos informations, des clubs de (Newcastle, Leicester), ainsi que le leader du championnat écossais, le Celtic FC, auraient déjà dépêché des observateurs afin de le superviser cette saison. Au Mans, 17e de L2, il est souvent aligné sur son faux-pied, à droite.

Aucune offre n’est encore arrivée sur le bureau des dirigeants manceaux, mais cela pourrait bouger d’ici le mercato d’hiver.

Avant cela, Stéphane Diarra devrait notamment avoir l’opportunité de s’illustrer lors du huitième de finale de contre le PSG. Cette rencontre se jouera au MMArena le mercredi 18 décembre à 21h05.