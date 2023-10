Porto – Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le FC Porto et son homologue du Barça s’affrontent ce mercredi, pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions. Les dernières news ici.

La Ligue des Champions est de retour pour le FC Barcelone, avec un déplacement périlleux sur la pelouse du FC Porto, mercredi à 21h. Un match entre les deux leaders du groupe H poule à l’Estádio do Dragão pour un duel capital dans la course aux huitièmes de finale.

Le choc Porto vs Barça pour déterminer le leader du groupe

Un duel de taille est attendu dans le groupe H de Ligue des champions de l’UEFA. Troisième de la Liga Betclic du Portugal, le FC Porto tentera de convaincre pour son début de saison plus ou moins convaincant. Auteurs de cinq victoires, un match nul et une défaite en championnat national, les Dragons espèrent faire un bon résultat pour leur deuxième sortie en Ligue des champions après la victoire d’entrée (1-3) contre Shakhtar Donetsk.

De son côté, le FC Barcelone, qui est invincible en ce début de saison (toutes compétitions confondues), vise de l’emporter face à son adversaire, mercredi, pour continuer à maintenir sa première place dans le groupe H de Ligue des champions. Auteurs de six victoires et deux matchs nuls en huit matchs de Liga, les hommes de Xavi (2es, 20 points) arrivent au Portugal avec pour objectif vaincre Porto. Les Culés ont étrillé Royal Antwerp (5-0) lors de la première journée de Ligue des champions.

Horaire et lieu du match

Porto – Barça

2e journée de Ligue des champions

Lieu : Estádio do Dragão

A 21h française

Les équipes probables du Porto – Barça

Porto: Costa - Mario, Cardoso, Carmo, Wendell - Franco, Eustaquio, Varela, Galeno - Taremi, Pepê

Barça: Ter Stegen - Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé - Gavi, Romeu, Gündogan - Yamal, Lewandowski, Félix

Sur quelle chaîne suivre le match Porto – Barça

La rencontre entre Porto et Barcelone sera à suivre ce mercredi 04 octobre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal + et BeIn Sport 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées aux deux groupes, My Canal et BeIn Connect.