Porto - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal est en déplacement chez Porto, mercredi soir, pour les 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Démarrés la semaine dernière, les matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA prennent fin, ce mercredi. En effet, le FC Porto accorde son hospitalité aux Gunners d’Arsenal à l’Estádio do Dragão.

Porto - Arsenal, duel des cadors

Après sa phase de poule convaincante, le FC Porto ne veut plus reculer. Les hommes de Sérgio Conceição, qui ont terminé à égalité et derrière le FC Barcelone en phase de groupes, tenteront de se défaire des Gunners pour prendre une option pour les quarts de finale. Pour leurs cinq dernières rencontres, les Portugais comptent trois victoires, un match nul et une défaite.

De son côté, Arsenal, dauphin de Liverpool en championnat anglais, veut prouver sa bonne forme du moment. Les Gunners se sont montrés performants lors du premier tour avec une première place à la clé avec un total de 13 points. Les hommes de Mikel Arteta sont sur une série de cinq victoires consécutives en Premier League. Leurs deux dernières rencontres sont soldées par de larges succès, notamment face à West Ham (0-6) et Burnley (0-5).

Horaire et lieu du match

Porto – Arsenal

8es de finale aller de la Ligue des Champions

Lieu : Estádio do Dragão (Portugal)

A 21h française

Les compos probables du match Porto - Arsenal

Porto : Costa - Joao Mario, Pepe, Cardoso, Wendell - Varela, Nico - Conceicao, Pepê, Galeno - Evanilson

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior- Rice, Odegaard, Havertz - Saka, Gabriel Jesus, Martinelli

Sur quelle chaîne suivre le match Porto - Arsenal

La rencontre entre Porto et Arsenal sera à suivre ce mardi 20 février 2024 à partir de 21h sur beIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.