Paul Pogba, qui a fêté ses 31 ans vendredi, est revenu sur les difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'année écoulée.

L'ancienne star de Manchester United s'est ouverte sur les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de l'année écoulée, alors qu'elle fêtait son 31e anniversaire avec sa famille. Pogba a souffert de multiples blessures au cours des deux dernières saisons et n'a participé qu'à deux matches de la campagne actuelle avec la Juventus avant d'échouer à un test antidopage l'année dernière. En février, le joueur a été reconnu coupable et s'est vu infliger une longue suspension de quatre ans.

Partageant des photos de son anniversaire sur Instagram, le joueur de 31 ans a écrit dans la légende : "Je n'ai jamais autant appris et grandi en un an. Les tests qu'Allah envoie sont inévitables et il est facile de ne voir que les mauvaises choses, mais quoi qu'il arrive. Al hamdoulilah. Al hamdoulilah pour le bon, le mauvais, les moments difficiles et les moments de facilité."

Lingard n'oublie pas Pogba

L'ancien coéquipier de United et ami proche du Français, Jesse Lingard, a partagé un message d'anniversaire court mais doux pour son meilleur ami sur Instagram. Lingard et Pogba ont été diplômés du centre de formation des Red Devils et étaient coéquipiers au club après le retour de Pogba à Old Trafford en 2016.

La Juventus envisage de résilier le contrat du joueur, qui est prêt à faire appel de la suspension. En dépit de sa suspension, les Broke Boys - une équipe de la Media Football League russe, qui accueille des célébrités - auraient proposé au joueur de se joindre à eux.