Pogba ne fait pas l’unanimité à la Juventus

Une ancienne star de la Juventus estime que ça serait une erreur de faire revenir Paul Pogba au club.

En fin de contrat à Manchester United en juin prochain, Pogba a été annoncé comme possible transfuge de la Juventus. Lui-même a nourri la rumeur d’un come-back en déclarant il y a quelques jours qu’il restait très attaché à ce club et à la ville de Turin. "Je parle toujours à mes anciens coéquipiers, comme Paulo [Dybala]. Je suis à Manchester United, j'ai encore un an de contrat, et ensuite on verra. Je veux bien finir [la saison] là-bas, et ensuite on verra ce qui se passe", avait-il confié.

La Pioche de retour à la Juventus ? L’éventualité ne plait à tout le monde. Alessio Tacchinardi, un ancien joueur des Bianconeri, s’y est opposé et a invité les dirigeants bianconeri à y refléchir à deux fois avant de valider cette acquisition.

"Un investissement à évaluer soigneusement"

A la Gazzetta dello Sport, il a confié : « Techniquement, c'est un joueur fantastique, il peut peut-être mieux jouer aujourd'hui dans un milieu de terrain à deux qu'à trois, alors qu'il aimait plus attaquer le but quand il était jeune. »

« Il peut se compléter avec n'importe quel centre du terrain. C'est l'un des joueurs les plus populaires. Il coûte un diamant et les diamants coûtent cher. Compte tenu de la façon dont Chiesa et Locatelli ont été payés, je ne sais pas si cela vaudrait le coup même s'il est fantastique », a poursuivi le champion d’Europe 1996.

« C'est un investissement à évaluer, entre commissions, salaire et tout le reste, et je dis à contrecœur que je ne sais pas s'il est correct de mettre cet argent en lui ou plutôt dans certains joueurs pour l'avenir si vous ne les avez pas », a conclu l’ancien joueur, visiblement pas certain de l’apport de La Pioche.