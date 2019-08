Pogba : "Maguire, moi je l'appelle la Bête"

Le milieu de terrain des Red Devils a été très impressionné par la prestation de son nouveau coéquipier face à Chelsea.

Paul Pogba a fait l'éloge de son nouveau partenaire à , l'Anglais Harry Maguire, en le qualifiant de «leader» après une seule apparition pour le club et en révélant l'avoir surnommé «la Bête».

À l'approche de la fin du mercato, les responsables de MU ont signé un gros coup sur le marché des transferts en arrachant le défenseur international anglais à Leicester. Un contrat pesant 90M€ était nécessaire pour obtenir sa signature et en faire, accessoirement, l'arrière le plus cher du football mondial. Et ce, à seulement 26 ans.

Ce prix élevé a mis une pression monstre sur les épaules de l'ancien des Foxes, mais les débuts retentissantes qu'il a réalisés face à Chelsea dimanche (4-0) suggèrent que United a trouvé le bon rapport qualité-prix. C'est d'ailleurs l'avis de Paul Pogba, qui a confié aux journalistes d'une chaine française qu'il surnomme Maguire "La Bête ".

"Franchement, comme vous l’avez vu il a été très impressionnant. C’est un leader, Il nous convient parfaitement, a-t-il déclaré. Nous avons parlé du fait qu'il fallait bien contrôler derrière et il a une très bonne entente avec Victor [Lindelof]. C'était un très bon match pour commencer avec toute l'équipe".

Concernant le match en lui-même, l'international tricolore a confié : "En première mi-temps, nous étions dominés en termes d'occasions et de possession du ballon, mais nous avons réagi en seconde. Nos changements nous ont permis de relever la tête. Nous étions meilleurs, que ça soit avec le ballon et devant les buts adverses. Nous avons eu de la chance d'ouvrir le score sur penalty en première mi-temps, mais après un mauvais départ, nous avons bien fini le match. Nous sommes satisfaits de notre performance. "

Le champion du monde s'est attardé ensuite sur ce United new look et du rôle nouveau qu’il est appelé à jouer sur le terrain : «Ce [changement de position] ce n'est pas totalement nouveau. En termes d'organisation, cela ressemble un peu plus à ma façon de jouer avec l'équipe nationale française. Ça ne me dérange pas où je joue, que ce soit plus haut ou plus bas, on s'adapte à tout. L'équipe aussi, nous étions beaucoup mieux sur les phases de transition et c'est quelque chose qu'il faudra préserver lors des prochains matches."

Enfin, Pogba a conclu son intervention en louant aussi la belle prestation de Marcus Rashford, auteur d'un doublé : "Rashy et moi nous nous comprenons bien. Nous essayons de faire un maximum de passes comme ça. Je commence aussi à comprendre ses appels et cela me permet de le trouver dans les meilleures conditions, comme je l'ai fait. "

