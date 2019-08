Harry Maguire rejoint Manchester United pour 90 M€

Les Red Devils ont finalement enrôler le défenseur central de Leicester City jusqu'en 2025. Le montant du transfert frôle les 90 M€.

a finalisé la signature d'Harry Maguire en provenance de pour un montant proche de 90 M€ assorti d'un contrat de six ans avec les Red Devils. Un transfert qui voit l'international anglais dépasser Virgil van Dijk pour devenir le défenseur le plus cher de tous les temps. Van Dijk avait rejoint pour 80 M€ en janvier 2018.

Lors de l'annonce de l'arrivée de Maguire, Solskjaer a déclaré "Harry est l'un des meilleurs défenseurs centraux et je suis ravi que nous ayons obtenu sa signature. C’est un grand lecteur du jeu et il est très présent sur le terrain. Il est capable de rester calme sous la pression (...) Je veillerais à ce qu’il s’intégre bien au groupe sur et en dehors du terrain" a t-il expliqué sur le site officiel du club.

Maguire a ajouté : "Je suis ravi d'avoir signé pour ce grand club. J'ai vraiment apprécié mon passage à Leicester et je voudrais remercier tous les membres du club et les fans pour leur soutien fantastique au cours des deux dernières saisons. Cependant, quand Manchester United frappe à votre porte, c'est une opportunité incroyable (...) Je suis maintenant impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer la saison"

We have an important announcement to make...



Welcome, @HarryMaguire93 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

Maguire devient la troisième recrue de l'été de United après les arrivées précédentes de Daniel James de Swansea City et d'Aaron Wan-Bissaka de .