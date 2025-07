Pogba avec Zidane, le rêve devient réalité

Coventry vs Monaco

Paul Pogba affirme que son « rêve est devenu réalité » après avoir pu jouer avec Zinedine Zidane et plusieurs membres de l'équipe française vainqueur de la Coupe du monde 1998.

Le joueur de 32 ans a ensuite été frappé d'une suspension de quatre ans pour dopage en 2023, qui a ensuite été réduite à 18 mois en appel. Pogba a enfin retrouvé le sourire après avoir purgé cette suspension.

Après avoir initialement eu du mal à trouver un nouveau club, suite à la résiliation de son contrat avec le géant de la Serie A, la Juventus, Pogba a rejoint l'équipe de Monaco, en Ligue 1. Il est actuellement occupé à s'adapter à son nouvel environnement.





Il profite toutefois de l'occasion pour se détendre et se relaxer loin du terrain d'entraînement et de la salle de sport. Pogba a retrouvé Zidane, Fabien Barthez, Emmanuel Petit et Lilian Thuram lors d'un événement spécial organisé par Adidas.





Pogba a pu y vivre son « rêve », et il aura bientôt l'occasion de reprendre sa carrière professionnelle, Monaco étant convaincu de pouvoir tirer le meilleur parti de ce milieu de terrain au talent exceptionnel.