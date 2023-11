Pochettino n'a pas peur d'un retour dans son ancien club

L'entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a réagi à la perspective de voir les supporters des Spurs le huer lors de son retour

Pochettino a rejoint Chelsea l'été dernier, nommé dans l'espoir de reproduire le travail qu'il avait effectué chez les Spurs, rivaux des Blues et adversaires de demain. La décision de rejoindre le grand rival de son ancien club n'a pas été bien accueillie par les supporters du Tottenham Hotspur Stadium.

A propos des supporters des Spurs qui risquent de l'attaquer lundi, Pochettino a déclaré au Guardian : "Je n'ai pas décidé de quitter le club : "Je n'ai pas décidé de partir. Nous nous sommes séparés parce que j'ai été licencié. Ce n'est pas une critique du club... mais nous n'avons pas décidé de partir. Peut-être que nous serions encore là".

Pochettino est également revenu sur sa relation tumultueuse avec le président des Spurs, Daniel Levy, qui l'a licencié en 2019. Il a ajouté : "Daniel est très intelligent. C'est incroyable, le travail qu'il fait pour Tottenham. Vous voyez Tottenham il y a 20 ans et maintenant, comment il a changé, comment il a évolué. Il faut reconnaître son travail".

"Il m'a envoyé un message lorsque j'ai signé ici, me souhaitant le meilleur pour moi et pour tout le monde. Nous devons être naturels. Cela fait presque six ans que nous travaillons ensemble. Combien de choses se sont passées en six ans ? Des bonnes et des moins bonnes ! Nous ne pouvons pas oublier notre relation aujourd'hui.

Pochettino cherchera à mettre fin à l'impressionnante invincibilité de son ancienne équipe en championnat par une victoire. Son homologue, Ange Postecoglou, a lui aussi pris les rênes de son équipe l'été dernier et s'est attiré les louanges des supporters pour avoir rapidement redressé la barre. C'est la première fois que les deux dirigeants s'affrontent.