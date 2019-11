Pochettino : "Le rouge de Son est injuste"

Mauricio Pochettino a pris la défense de son attaquant sud-coréen suite à la blessure que ce dernier a provoqué sur André Gomes.

Son Heung-Min s’est rendu auteur d’un gros tacle ce dimanche lors d’un match entre Everton-Tottenham. En voulant récupérer le ballon par derrière, le Sud-Coréen a fauché André Gomes, et provoquer une fracture de la cheville du milieu portugais. Les images de la blessure étaient saisissantes et ont déjà fait le tour de toutes les chaines TV.

Après avoir su son adversaire se blesser gravement et hurler de douleur, Son est apparu médusé. Il s’est pris la tête entre les mains, et a même fondu en larmes. Plusieurs joueurs, des deux camps, sont venus vers lui et ont tenté de le réconforter.

Au coup de sifflet final, personne n’a cherché à blâmer le Sud-Coréen. Au contraire, on a même pris sa défense, à l’instar de Mauricio Pochettino, le manager des Spurs. « Il était dévasté, a indiqué le coach argentin au coup de sifflet final. C'était une situation très confuse, il était difficile de garder son calme. Après, quand vous regardez l'action à la télévision, vous voyez que ce n’était jamais son intention de blesser à travers ce tacle. C’est juste un manque de bol pour André, et aussi pour . A l’arrivée, ce carton rouge pour Sonny était vraiment injuste. "

Dele Alli, le milieu de terrain de , a aussi tenu à dédouaner son partenaire et souligner à quel point il était désolé : « Son était dévasté, il est en larmes mais ce n’est pas sa faute, a-t-il tonné. C’est l’une des personnes les plus sympathiques qu’on peut rencontrer et il n’est pas comme ça. Dans le vestiaire, en ce moment, il n’arrête pas de pleurer et n’arrive pas à relever la tête ».