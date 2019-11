Premier League - Tottenham n'y arrive toujours pas à Everton (1-1)

Sans succès depuis plus d'un mois en championnat, les Spurs ont laissé filé la victoire à Goodison Park en toute fin de rencontre (1-1).

Nouvelle mauvaise opération pour les hommes de Mauricio Pochettino. Malmenés par moments, les Spurs se sont fait rejoindre en toute fin de match dans ce duel d'équipes malades sur la pelouse d' (1-1). Un match également marqué par la grave blessure du milieu portugais André Gomes à la suite d'un tacle d'Heung min Son, exclu sur l'action.

Les coéquipiers de Harry Kane, absent de la rencontre car malade, ont longtemps cru renouer avec le succès, plus d'un mois après. Après un début de rencontre équilibré, ce sont les Toffees qui se montraient les premiers dangereux par l'intermédiaire de Richarlison mais sa frappe en pivot était captée sans problème par Gazzaniga (34e).

La rencontre s'animait au retour des vestiaires et les deux équipes réclamaient tour à tour un penalty. Tout d'abord et Son, déséquilibré dans la surface par Yerry Mina (51e), puis Everton par Richarlison quelques minutes plus tard. Le même Brésilien butait une nouvelle fois sur Gazzaniga (61e).

Et c'est finalement Tottenham qui ouvrait le score sur une mauvaise passe en retrait de Iwobi à destination de... Son. Le Sud-coréen ne se faisait pas prier pour décaler Dele Alli dans la profondeur (63e).

Le VAR intervenait ensuite une nouvelle fois mais M. Atkinson n'accordait toujours pas de penalty aux locaux après que le même Alli ait légèrement touché un ballon aérien du bras dans sa surface. Et alors qu'Everton poussait pour revenir, Heung-min Son taclait involontairement André Gomes très sévèrement avant de s'effrondrer en larmes devant la probable grave blessure du Portugais, touché à la jambe.

L'arbitre excluait le Coréen, sorti la tête entre les mains, tandis que le milieu de terrain était évacué sur civière après de longues minutes d'intervention des soigneurs. À 10, les hommes de Mauricio Pochettino tentaient de tenir mais après plusieurs occasion, c'est Cenk Tosun qui crucifiait Gazzaniga en reprenant de la tête un centre de Lucas digne (90e+7).

Alors que douze minutes de temps additionnel avaient été accordées en raison des multiples intervention du VAR et de la blessure d'André Gomes, la fin de match devenait complètement folle. Avec ce nul, Tottenham est 11e (13 points), tandis qu'Everton est premier non relégable (11 unités).