Que vous inspire cette saison et ce dixième titre de champion de France ?

Je crois que cela marque l'histoire d'un club comme le PSG d'être à égalité avec Saint-Etienne comme le club qui a gagné le plus de titres nationaux. Nous sommes vraiment contents de pouvoir célébrer le titre et de soulever le trophée.

Le PSG a communiqué sur la prolongation de Kylian Mbappé. Quand l'avez-vous appris ? Qu'est-ce que cela représente pour le club ?

Je l'ai su aujourd'hui quelques minutes avant l'officialisation. On a suivi l'évolution de la négociation depuis un an et demi. On a vu qu'il y avait différentes situations au cours de la négo. On est content de le voir prolonger pon est fier de voir son évolution sportive. Quand on est arrivé il y a un an et demi , il était critiqué et n'arrivait pas à exprimer tout son potentiel. C'est quelque chose de grand pour le club. C'est un travail du président et du directeur sportif. C'est aussi bien pour les supporters car Kylian vient d'ici et aime ce club.

Qu'avez-vous pensé de l'hommage rendu à Angel Di Maria ?

Angel est peut-être un des meilleurs joueurs dans l'histoire du club. C'est aussi quelqu'un qui a des valeurs humaines importantes comme sa famille. Aujourd'hui on a vécu une journée pleine d'émotions et on est content d'avoir partagé ce moment avec lui.

Quel sera votre programme dans les prochains jours ?

Je vais me reposer quelques jours et reprendre contact avec le club pour poursuivre logiquement le travail que nous faisons.