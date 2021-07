Pochettino comblé par le mercato du PSG

L’entraineur parisien Mauricio Pochettino s’est dit très content par les efforts faits par son club sur le marché des transferts.

Le PSG a frappé très fort cet été en recrutant plusieurs grosses pointures pour renforcer son effectif, tandis que les autres principaux ténors européens se sont montrés relativement discrets. Alors qu’il reste un mois et demi du mercato, les vice-champions de France se sont déjà payé les services d’Achraf Hakimi, de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos et de Gianuigi Donnarumma. Une véritable razzia.

Cette activité débordante a ravi un homme en particulier, en l’occurrence Mauricio Pochettino. Le coach argentin a avoué que les efforts de sa direction dans ce domaine l’ont impressionné.

"Nous avons travaillé pendant six mois avec le président Nasser et le directeur sportif Leonardo pour recruter des grands joueurs. Nous voulions prendre des décisions communes et, dans ces décisions communes, nous essayons de faire les meilleurs choix pour notre club, pour nos supporters et pour les gens qui travaillent au club, afin de coller aux objectifs fixés pour cette saison. Un club comme le Paris Saint-Germain mérite des joueurs de haut niveau", a confié le coach argentin dans une interview au site officiel du club.

Pochettino soucieux de solidifier les bases

Pour l’instant, c’est essentiellement dans le registre défensif que le PSG s’est renforcé. Est-ce à dire qu’il y a eu une recherche d’un meilleur équilibre, et la volonté d’avoir une touche d’engagement supplémentaire ? La réponse de Pochettino : « Je pense que ça va être la clé. Des joueurs de champ comme Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou Sergio Ramos ont déjà cette mentalité et je pense que cela fera beaucoup de bien à l'équipe d'avoir trois joueurs qui apportent ce genre d'idées dans nos rangs. »

Enfin, à la question s’il envisageait de procéder à des changements d’ordre tactique durant la saison qui se profile, Pochettino a indiqué : « Je ne suis pas un grand fan des révolutions. Je pense que ce que nous recherchons en premier, c'est la capacité des joueurs à avoir cette connexion sur le terrain, quel que soit le style de jeu que nous adoptons. Mais nous devons être clairs sur le fait que la mentalité, l'envie d'attaquer et d'avoir le contrôle des matches, sera toujours l'objectif numéro un au Paris Saint-Germain ».

Le PSG attaquera sa saison avec le match du Trophée des champions contre Lille (1e aout). Mais, avant cela, l’équipe francilienne disputera trois rencontres amicales face à Augsbourg (mercredi, 19 heures), le Genoa (samedi, 19 heures) puis le FC Séville, le 27 juillet (20 heures).