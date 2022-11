Qui est le plus jeune joueur à avoir participé à la Coupe du monde de football ?

Savez-vous qui est le plus jeune joueur à avoir participé à un Mondial ? GOAL vous dévoile le nom de ce joueur dont le record sera difficile à battre.

La Coupe du monde 2022 approche à grands pas. Elle se jouera du 20 novembre (avec une opposition entre le Qatar et l'Équateur en match d'ouverture) au 18 décembre (date de la finale) au Qatar.

Parmi les joueurs qui participeront à l'édition 2022 de la Coupe du monde, certains seront très jeunes. Mais le seront-ils assez pour devenir le plus jeune joueur à fouler les pelouses lors d'un Mondial ?

Qui est le plus jeune joueur à avoir participé à la Coupe du monde ?

Le plus jeune joueur à avoir participé à la Coupe du monde est Norman Whiteside. Il était âgé de 17 ans et 40 jours lors du match entre son équipe, l'Irlande du Nord et son adversaire, la Yougoslavie, le 17 juin 1982 lors de la Coupe du monde en Espagne.

Hasard du destin, il s'agissait de sa toute première sélection avec l'Irlande du Nord ! Et avec son club, Manchester United, il n'avait joué que deux matches en championnat (inscrivant même un but).

Malgré ce faible temps de jeu, il avait tapé dans l'œil de son sélectionneur, William Bingham.

En revanche, Whiteside n'est pas le plus jeune buteur lors d'une Coupe du monde puisqu'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors du Mondial en Espagne. Il a cependant marqué un but lors de la Coupe du monde 1986, contre l'Algérie.

Si Whiteside est à ce jour le plus jeune joueur à avoir pris part à Mondial, sa carrière a cependant été très courte. En raison d'une blessure à un genou, il a pris sa retraite en juin 1991 à seulement 26 ans.

Le top 5 des plus jeunes joueurs à avoir participé à la Coupe du monde

1. Norman Whiteside : 17 ans et 40 jours le 17 juin 1982 (Irlande du Nord-Yougoslavie)

2. Samuel Eto'o : 17 ans et 98 jours le 17 juin 1998 (Cameroun-Italie)

3. Femi Opabunmi : 17 ans et 100 jours le 12 juin 2002 (Nigeria-Angleterre)

4. Salomon Olembé : 17 ans et 184 jours le 11 juin 1998 (Cameroun-Autriche)

5. Pelé : 17 ans et 234 jours le 15 juin 1958 (Brésil-URSS)

