Savez-vous qui est le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du monde ? Et le plus âgé ? GOAL vous dévoile le nom de ces prestigieux joueurs.

La Coupe du monde 2022 se jouera au Qatar du 20 novembre (avec le match d'ouverture Qatar-Equateur) jusqu'au 18 décembre, date de la finale. Et l'équipe qui remportera cette édition 2022 aura peut-être la chance de compter dans ses rangs de très jeunes joueurs. Mais au fait, qui est le plus jeune joueur à avoir remporté ce trophée tant convoité ? Qui est le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du monde de football ? Le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du monde de football est Pelé en 1958 avec le Brésil. L'attaquant, qui évoluait à Santos, était âgé de 17 ans et 249 jours lorsqu'il a remporté la finale avec la Seleção, face au pays organisateur, la Suède, le 28 juin 1958. Le Brésilien, qui par la même occasion est devenu le plus jeune finaliste d'un Mondial a inscrit ce jour-là un doublé, faisant de lui le plus jeune buteur en finale. Le Brésil l'a emporté 5-2 et Pelé a remporté la première de ses trois Coupe du monde puisqu'il a aussi triomphé en 1962 et 1966. Par ailleurs, Pelé est également le plus jeune buteur lors d'une Coupe du monde. C'était bien évidemment lors du Mondial 1958. Pelé avait scoré en quart de finale contre le Pays de Galles a seulement 17 ans et 239 jours. Le top 5 des plus jeunes vainqueurs de la Coupe du monde de football 1. Pelé : 17 ans, 8 mois et 5 jours le 28 juin 1958 avec le Brésil 2. Ronaldo : 17 ans, 9 mois et 25 jours le 17 juillet 1994 avec le Brésil 3. Giuseppe Bergomi : 18 ans, 6 mois et 20 jours le 11 juillet 1982 avec l'Italie 4. Kylian Mbappé : 19 ans, 6 mois et 26 jours avec la France le 15 juillet 2018 5. Thierry Henry : 20 ans, 10 mois et 26 jours avec la France le 12 juillet 1998 Qui est le joueur le plus âgé à avoir remporté la Coupe du monde de football ? Le joueur le plus âgé à avoir la Coupe du monde est Dino Zoff en 1982 avec l'Italie en 1982. Le gardien de but était âgé de 40 ans, 4 mois et 11 jours lorsque la Squadra Azzurra a battu l'Allemagne de l'Ouest au stade Santiago-Bernabéu à Madrid. Dino Zoff devance Nilton Santos (37 ans, 1 mois et 1 jour en 1962 avec le Brésil), Miroslav Klose (36 ans, 1 mois et 4 jours avec l'Allemagne en 2014), Angelo Peruzzi (36 ans, 4 mois et 21 jours avec l'Italie en 2006) et Gilmar Rinaldi (35 ans, 6 mois et 4 jours avec le Brésil en 1994). À ne pas rater La stat qui montre que le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions

Qui est le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du monde de football ?