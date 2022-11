Qui est le plus jeune joueur à avoir marqué un but à la Coupe du monde de football ?

Qui détient le record de précocité pour un but marqué en Coupe du monde ? GOAL vous dévoile le Top 10 des plus jeunes buteurs lors d'un Mondial.

La Coupe du monde 2022 organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre sera peut-être l'occasion de voir les joueurs et les équipes établir de nouveaux records.

Et peut-être que celui du plus jeune buteur lors d'une phase finale de la Coupe du monde sera battu. Mais à qui appartient-il jusqu'ici ?

Qui est plus le plus jeune joueur à avoir marqué un but lors d'une Coupe du monde ?

Le plus jeune joueur à avoir marqué un but lors d'une Coupe du monde est le Brésil Pelé. L'attaquant était âgé de 17 ans et 239 jours le 19 juin 1958 lorsqu'il a marqué l'unique but de la Seleção face au Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du monde organisée en Suède.

Le Brésilien a inscrit au total 12 buts en Coupe du monde (6 en 1958, 1 en 1962, 1 en 1966, 4 en 1970) en seulement 14 matches.

Qui sont les autres joueurs après Pelé au classement des plus jeunes buteurs à la Coupe du monde de football ?

Derrière Pelé, on trouve à la deuxième place le Mexicain Manuel. Il avait 18 ans et 93 jours quand il marqué le 19 juillet 1930 contre l'Argentine.

Le but de Rosas est d'ailleurs historique puisqu'il s'agit du premier penalty marqué lors d'une Coupe du monde de football. Ce penalty a été inscrit à la 42e minute du match.

Rosas a également inscrit un deuxième but ce jour-là (à la 65e minute) mais malheureusement pour lui, cela n'a pas été suffisant pour empêcher la défaite du Mexique sur le score de 6 buts à 3 contre l'Argentine.

Le podium des plus jeunes lors d'un Mondial est complété par l'Anglais Michael Owen. L'attaquant, qui évoluait à Liverpool, était âgé de 18 ans et 190 jours lorsqu'il a marqué avec les Three Lions contre la Roumanie le 22 juin 1998. Comme pour Rosas en 1930, Owen a perdu son match (2-1 en faveur de la Roumanie).

Le futur Ballon d'or (il le sera en 2001) est d'ailleurs le seul joueur anglais âgé de moins de 22 ans à avoir scoré lors d'une Coupe du monde avant l'édition qatarienne.

Le top 10 des plus jeunes joueurs à avoir marqué lors de la Coupe du monde de football

1. Pelé : 17 ans et 239 jours le 19 juin 1958 lors de Brésil-Pays de Galles (1-0)

2. Manuel Rosas : 18 ans et 93 jours le 19 juillet 1930 lors de Mexique-Argentine (3-6)

3. Michael Owen : 18 ans et 190 jours le 22 juin 1990 lors d'Angleterre-Roumanie (1-2)

4. Nicolae Kovacs : 18 ans et 197 jours le 14 juillet 1930 lors de Roumanie-Pérou (3-1)

5. Dmitri Sytchev : 18 ans et 231 jours le 14 juin 2002 lors de Russie-Belgique (2-3)

6. Lionel Messi : 18 ans et 357 jours le 16 juin 2006 lors d'Argentine-Serbie-et-Monténégro (6-1)

7. Aleksandar Tirnanic : 18 ans et 364 jours le 14 juillet 1930 lors de Yougoslavie-Brésil (0-1)

8. Julian Green : 19 ans et 25 jours le 1er juillet 2014 lors d'Etats-Unis-Belgique (1-2)

9. Divock Origi : 19 ans et 66 jours le 22 juin 2014 lors de Belgique-Russie (1-0)

10. Constantin Stanciu : 19 ans et 92 jours le 14 juillet 1930 lors de Roumanie-Pérou (3-1)