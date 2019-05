Play-Offs Championship - Aston Villa renverse West Bromwich (2-1)

Longtemps mené au score, Aston Villa est finalement parvenu à s'imposer face à West Bromwich Albion, prenant une option pour la finale des play-offs.

Bien plus populaire que la ne peut l'être en , la Championship (deuxième division anglaise) est une compétition qui déchaîne les passions Outre-Manche. Pendant de longues semaines, des équipes très compétitives se livrent à une rude bataille pour tenter de décrocher une précieuse montée pour la , championnat considéré comme le plus relevé au monde et attirant les plus grandes stars du ballon rond.

Pour monter l'échellon supérieur, les meilleures formations doivent au préalable s'affronter dans des play-offs particulièrement relevés. Ce samedi, la première demi-finale de ces matches couperets opposait à West Bromwich Albion, dans un derby qui s'annonçait passionnant.

Mené au score, Aston Villa inverse la tendance en 4 minutes

Au terme de cet affrontement, et bien que longtemps mené à domicile, c'est Aston Villa qui a pris une option pour la finale en renversant son rival West Bromwich (2-1). En effet, il aura suffit de quatre minutes aux locaux pour retourner une situation pourtant bien mal embarquée. ​

Dans un Villa Park en fusion, l'Irlandais Conor Hourihane, entré en jeu à la 67ème minute, s'est chargé d'égaliser à la 75ème d'une frappe limpide aux 25 mètres, avant que son jeune partenaire Tammy Abraham, prêté par , ne donne l'avantage aux siens à la 79ème minute de jeu en transformant son pénalty.

Auparavant, West Bromwich Albion avait pourtant eu le mérite d'ouvrir le score à l'extérieur dès la 15ème minute de jeu, suite à une erreur de relance. Renversés, les visiteurs auront cette fois l'occasion de prendre leur revanche devant leurs supporters, le 14 mai prochain, en marge de la demi-finale retour.