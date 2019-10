Platini ne pense pas à la présidence de la FFF

Michel Platini a fait le point sur son futur, qui pourrait éventuellement se situer à la tête de la FFF.

Suspendu 4 ans de toute activité liée au football en 2015 par la justice interne de la FIFA pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses, reçu du président de la FIFA, Sepp Blatter, lui aussi suspendu, l'ancien numéro 10 de l'équipe de va bientôt voir sa suspension prendre fin, ce lundi 7 octobre à 00h00.

Bientôt de retour, Michel Platini a des idées derrière la tête​

Sondé par L’Equipe, Michel Platini a évoqué certains de ses sentiments dans cette optique, notamment la possibilité d'être à la tête de la Fédération française de football.

"Je sais à quoi vous faites référence. Parce que beaucoup de gens m’en parlent déjà. (...) Des copains me conseillent d’y aller, d’autres me disent :"c’est quoi l’intérêt d’être président de la FFF quand on a été président de l’UEFA ?

Mais même cette échéance-là me parait lointaine. Je n’y ai pas encore vraiment pensé", a expliqué l'ancien numéro 10 des Bleus.