Bientôt de retour, Michel Platini a des idées derrière la tête

Bientôt libéré de sa suspension de toute activité liée au football, Michel Platini a annoncé préparer son retour, non sans certaines idées en tête.

Après plusieurs années compliquées sur un plan judiciaire comme personnel, Michel Platini entrevoit bientôt la fin du tunnel. Suspendu 4 ans de toute activité liée au football en 2015 par la justice interne de la FIFA pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses, reçu du président de la FIFA, Sepp Blatter, lui aussi suspendu, l'ancien numéro 10 de l'équipe de va bientôt voir sa suspension prendre fin.

En effet, celle-ci prendra fin ce lundi 7 octobre, dans moins d'un mois donc, et devrait permettre à l'ancienne légende de la Turin de reprendre certaines activités. Et comme en témoignent ses dernières déclarations, Michel Platini ne compte vraiment pas s'en priver.

"La revanche est persuasive mais on n’est pas épanoui dans la revanche"

"Je suis revenu à un monde normal, ce n’est pas désagréable, j’ai découvert un moment de liberté (...) Je n’ai jamais eu l’impression d’être suspendu. Car je ne comprends pas pourquoi je suis suspendu. Je ne me suis jamais senti interdit de travailler, ironise-t-il. Les gens ne m’ont pas demandé de travailler car ils se sont dits que j’étais suspendu", a confié l'ex-sélectionneur de l'Equipe de France dans des propos accordés au journal Le Monde, preuve de sa bonne santé mentale.

L'article continue ci-dessous

​

"J’aimerais bien créer une jurisprudence Platini, explique-t-il. Comment peuvent-ils empêcher quelqu’un de travailler dans le football ? (...) J’ai reçu beaucoup de propositions, des appels du pied, pour être consultant, pour faire l’Euro, la . J’ai fait un film sur la et je vais faire un film sur l’histoire de l’Euro, les 60 ans. La sortie de mon livre va me prendre un peu de temps", a ensuite emboîté Michel Platini, qui dispose donc de plusieurs projets.

"Il y a les clubs, il y a plein de possibilités. J’ai le temps. Les gens disent : “Michel, tu es la voix du football.” Il n’y a plus beaucoup d’anciens crédibles et Cruyff est parti. Je vais voir en fonction. Je ne m’interdis rien, tout est ouvert (...) La revanche est persuasive mais on n’est pas épanoui dans la revanche. Je lutte contre l’injustice. Cela fait quarante ans que les gens me connaissent", a enfin martelé Michel Platini. Malgré un état d'esprit revanchard, le doute subsiste toujours au sujet des prochaines activités du triple Ballon d'Or. Une chose est sûre, et comme à son habitude, il ne s'agira pas pour lui de faire de la figuration.