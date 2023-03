Platini déçu par l'Équipe de France au Mondial

Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Michel Platini a révélé avoir été déçu par l'Équipe de France lors de la Coupe du monde.

Ce lundi soir, Michel Platini était l'invité de l'émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC. L'ancien meneur de jeu des Bleus s'est confié sur de nombreux sujets tout au long de cette interview complète. Après avoir parlé des échecs répétés du PSG en Ligue des Champions, révélé ne pas vouloir revenir dans le football et alimenté le débat Didier Deschamps/Zinédine Zidane, Platoche a été interrogé sur l'Équipe de France plus précisément et sa performance lors de la dernière Coupe du monde. L'ex-commissaire à la FIFA a d'ailleurs révélé avoir été déçu par une sélection qui ne méritait pas de remporter le titre.

Une Équipe de France décevante

Comme sujet d'entame pour parler de la Coupe du monde, Michel Platini a été invité à revenir sur sa déclaration d'après finale (« Il n'y a pas de grandes équipes ») : « L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine et l'Argentine est championne du monde. Cela veut dire qu'il y a un tel nivellement. Entre 70% et 80% des joueurs jouent en Europe. La Coupe du Monde n'est plus une découverte. Tout le monde se prépare et tout le monde se prépare bien et ça y va de tous les côtés. J'ai dit qu'il n'y a pas, peut-être, de grandes équipes comme avant où il y avait une équipe qui dominait largement. »

L'ancien meneur de jeu s'est ensuite positionné sur le niveau de la finale, considérée par certains comme la plus belle finale de l'histoire. Et Platoche en a profité pour raconter une anecdote : « Un jour, j'ai parlé avec Franz Beckenbauer et je lui parlais d'un match fabuleux qu'ils avaient joué, le Allemagne-Italie de 1970 où l'Italie bat l'Allemagne 4-3 après prolongations, et je lui disais que ça devait être un match extraordinaire. Et il m'a dit 'Michel, tu ne peux pas t'imaginer, c'était un match de merde jusqu'à la prolongation.' En réalité, cela a été un match très mauvais et puis c'est devenu exceptionnel parce qu'il y a eu des faits particuliers. »

Dernier point important abordé, la France méritait-elle le titre? Pour Platini, c'est plutôt l'inverse : « La France n'était pas bonne, voire très mauvaise, alors que l'Argentine était pas mal. Une fois que l'Argentine a baissé physiquement, la France a pris le dessus et tout a changé en deux minutes. Et à la fin, la France peut et doit gagner. Après, est-ce que la France méritait de gagner la Coupe du monde? Autant en 1998 et 2018 pourquoi pas, autant pour moi là non. J'aurais été très content mais si tu regardes un peu, est-ce qu'on était meilleurs que l'Angleterre? Est-ce qu'on méritait de battre le Maroc? Pas forcément. »