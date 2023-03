Messi, Mbappé, Neymar, Galtier... L'avis tranché de Platini sur les échecs répétés du PSG en Ligue des champions

Michel Platini s'est prononcé sur les échecs répétés du PSG en Ligue des champions ainsi que sur son trio de stars et de son coach.

Michel Platini était l'invité ce lundi 12 mars 2023 de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC. L'ancienne légende des Bleus s'est longuement exprimée sur la Ligue 1 et sur le PSG.

Sur le niveau de la Ligue 1

J'aime bien, je pense que ça s'est amélioré ces dernières années. Il y a de bonnes équipes qui sont en train de monter. Il y a pas mal de surprises et des choses intéressantes en Ligue 1.

Je trouve qu'il y a de jeunes entraîneurs qui arrivent et qui sont bons et qui font jouer leur équipe. Lens joue merveilleusement bien, j'ai vu Reims, c'est pas mal. Toulouse joue bien, Lille joue bien. J'ai vu jouer Marseille quelque fois et ils sont pas mal.

Sur le fait de n'avoir plus qu'un seul représentant cette saison en coupe d'Europe ?

Une année ça marche bien, une autre année ça marche un peu moins bien. Vous savez très bien que sur un championnat la valeur se montre. Sur un match de coupe, vous ne savez jamais.

On a une grande équipe du Paris Saint-Germain qui a dix points d'avance sur les autres, qui est très bonne. Et puis après tu as un match de coupe : tu ne sais pas comment ça va se passer.

Sur le niveau du PSG et ses échecs répétés en Ligue des champions et sur le trio Messi, Mbappé, Neymar

Elle est au-dessus de tout le monde, elle est magnifique. Le PSG veut gagner la Ligue des champions mais tout le monde veut la gagner, le Bayern aussi veut la gagner.

Mais bien sûr que Messi, Neymar et Mbappé peuvent jouer ensemble. Je préférerais qu'il y en ait un à Paris, l'un à Marseille et l'autre à Lyon. Comme ça c'est Ronaldo-Messi et c'est de la bagarre mais là ils sont tous dans le même club. Ils sont exceptionnels, ils jouent bien. C'est magnifique de voir jouer le Paris Saint-Germain. Après tu joues un match de coupe d'Europe, tu joues contre le Real qui est un très très grand d'Europe et ça se passe mal, tu joues le Bayern, qui est un très très grand d'Europe et ça se passe mal : c'est comme ça, c'est le football.

Même à Barcelone, Neymar et Messi n'ont pas gagné tous les ans la coupe d'Europe.

Sur le niveau de Lionel Messi au PSG

Quand il a le ballon il est très très bon. Ce qu'il fait avec un ballon il n'y en a pas beaucoup qu'ils le font. Il y a peut-être un peu Neymar et c'est tout. On a la chance d'avoir trois immenses joueurs dans le championnat de France ce qui est bien. Après c'est vrai qu'il y a une grande désillusion par rapport aux défaites en coupe d'Europe qui se succèdent pour le Paris Saint-Germain mais la coupe d'Europe c'est aléatoire, c'est difficile.

Sur Christophe Galtier, le coach du PSG

Galtier est un très bon entraîneur, il a eu des résultats partout où il est passé. Je pense qu'il est respecté par les joueurs même si je ne suis pas dans le vestiaire. De toute façon, les joueurs respectent toujours les entraîneurs. Quel entraîneur peut avoir un meilleur CV que Messi ou Neymar ?

Moi j'étais avec Trapattoni (à la Juve). Il n'allait pas m'apprendre à tirer les coups francs. Quand le PSG prend Messi, Neymar et Mbappé, ce n'est pas pour leur apprendre à jouer. Aucun entraîneur n'apprendre à jouer à ses footballeurs-là. Arrêtons de donner beaucoup d'importance à l'entraîneur et de lui mettre toute la responsabilité quand il perd.

C'est souvent le cas. On accuse l'entraîneur parce qu'un joueur a loupé un but. Le Paris Saint-Germain a changé tous les joueurs, ils n'ont pas gagné (la Ligue des champions). Ils ont changé tous les entraîneurs, ils n'ont pas gagné.

Est-ce que les joueurs respectaient Tuchel et Ancelotti ? On ne sait pas. Ils sont partis et ont gagné la coupe d'Europe. C'est très aléatoire. Plus tu vois et plus tu vieillis plus tu vois que le football est incompréhensible.