Piqué revient sur la déroute de Barcelone à Liverpool : "Un cauchemar, un blocage mental"

Le défenseur central catalan est revenu sur la remontada subie par l'équipe dirigée d'Ernesto Valverde à Anfield. Il est apparu marqué.

Le disputera la finale de la , samedi soir face à Valence (21h00) et achèvera sa saison 2018/2019 dans la foulée.

Contraint de regarder une autre finale, celle de la Ligue des champion qui opposera à , le club catalan est toujours marqué par la remontada subie à Anfield en demi-finale de la compétition. Bien que s'étant imposé 3-0 au Camp Nou, le Barça avait explosé à Anfield (4-0). Dans un entretien accordé à El Pais, Gerard Piqué a admis que cette défaite serait très longue à digérer.

"Anfield est un cauchemar qui restera dans le temps. Quand quelque chose comme cela se produit, c’est que presque tout n'a pas fonctionné. Il a tout manqué. Dans les jours suivants, il a été difficile de se relever émotionnellement car une telle défaite ne s’oublie pas", a-t-il indiqué.

Le défenseur central du Barça, l'un des éléments les plus fiables de l'effectif cette année, est même allé plus loin dans son explication : "Je pense que sur le plan mental, certaines personnes ont été touchées par ce qui s'est passé à Rome. C’était sûrement un blocage mental. Après le premier but encaissé très rapidement, vous revoyez forcément les images de Rome dans votre tête."

Alors qu'il tiendra une conférence de presse en compagnie de Lionel Messi et son coach, ce vendredi à 17h, Piqué a dit du bien d'Ernesto Valverde, fortement contesté par une grande partie des supporters du Camp Nou : "Je peux parler de l’excellent management qu’il a eu avec le groupe au cours de ces deux années, comment il nous a permis de nous améliorer tactiquement et dans les titres que nous avons remportés et que nous espérons amplifier avec la finale de la Coupe", a jugé le central, avant de continuer sur la question du style : "Les supporters sont très exigeants et nous aimons faire les choses à la perfection. Ce débat sera toujours le même quel que soit l'entraîneur. Mais je peux vous assurer que Valverde souhaite jouer avec le même style. Je suis dans le vestiaire et c'est ce qu'il nous transmet."