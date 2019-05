Mercato - Le plan du Barça pour attirer De Ligt

Le défenseur de l'Ajax, Matthijs De Ligt, resterait la piste prioritaire du Barça, malgré le grand intérêt de plusieurs autres clubs étrangers.

Toujours en pole position pour attirer le défenseur central de l' , Matthijs de Ligt, le aurait trouvé un plan pour faire venir le Néerlandais de 19 ans. D'après nos informations, le Barça aurait proposé une offre de 75 millions d'euros à l'Ajax et devrait directement négocier avec le joueur sans passer par son agent, Mino Raiola.

En effet,Raiola, qui gère également les carrières respectives de Paul Pogba et de Mario Balotelli, est interdit d'exercer pendant trois mois. Une suspension qui l'empêchera d'entrer dans les discussions concernant l'avenir de De Ligt. De ce fait, le Barça n'aurait pas à subir les contraintes exigéees par Raiola et devrait éviter de payer les commissions et autres coûts supplémentaires liés à l'agent italien.

"Si vous êtes en contact avec le joueur, cela (son transfert, ndlr) arrivera si le joueur le souhaite, peu importe ce que son agent en pense ", nous ont confirmé des dirigeants du FC Barcelone qui ont déjà supervisé De Ligt il y a plus de deux ans, lorsqu'il n'était même pas encore majeur.

Les mêmes sources sont convaincues de l’importance de se focaliser sur De Ligt et de ne surtout pas chercher à recruter un plan B : " Vous devez engager de bons joueurs qui viennent augmenter le niveau de l'équipe, et non pas recourir a un plan B, car c'est une erreur.

C'est un plan A, peut-être le meilleur d’Europe, c'est quelqu'un qui mérite d’être choisi. (...) Lorsque vous remarquez qu'un grand joueur souhaite rejoindre votre club, vous devez aller le chercher. Quand il montre qu'il veut venir, la moitié du travail est terminée."

L'article continue ci-dessous

Une trop grosse concurrence ?

Si le FC Barcelone reste donc optimiste quant au recrutement de De Ligt cet été, le joueur serait inquiet par rapport à la concurrence présente dans l'effectif catalan. Ernesto Valverde a déjà à sa disposition Gérard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo.

Cependant, Il est possible qu'un ou plusieurs défenseurs barcelonais soient amenés à quitter le club, dont l'international français Samuel Umtiti, ce qui pourrait être une garantie pour assurer le transfert de la pépite de l'Ajax.

Le Barça, qui a déjà conclu un accord à hauteur de 80 millions d'euros pour recruter Frenkie de Jong d'Ajax, pourrait donc bien trouver un nouvel accord avec son partenaire d'Amsterdam. Les champions de étant prêts à négocier sans l'intervention de son agent.