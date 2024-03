Piqué revient sur "l'obsession" de Messi pour Cristiano Ronaldo

Gerard Piqué affirme que Messi n'a jamais été "obsédé" par Cristiano Ronaldo pendant les années les plus fastes de leur rivalité pour le Ballon d'Or.

Pendant près de deux décennies, deux grands noms du football se sont livrés à une lutte passionnante pour la suprématie mondiale. Messi a remporté le Ballon d'or, avec huit victoires contre cinq pour son rival portugais, mais les deux hommes peuvent se targuer d'une collection impressionnante de distinctions majeures et d'entrées dans le livre des records.

Messi et Ronaldo ont porté l'art de marquer des buts à de nouveaux sommets, mais Piqué - qui a joué aux côtés du premier à Barcelone et du second à Manchester United - insiste sur le fait que l'icône argentine n'a jamais prêté beaucoup d'attention à la façon dont CR7 se débrouillait. "Ce n'était pas son genre. Il était très axé sur l'équipe, même s'il faisait la une de tous les journaux, radios et télévisions. En fin de compte, il était très proche de nous tous et il ne pensait qu'à gagner des titres comme la Ligue des champions et ce genre de choses. En fin de compte, c'est parce qu'il était le meilleur. Ensuite, il a gagné le Ballon d'Or, mais ce n'était pas une priorité pour lui."

Pas une priorité

Piqué a remporté des titres majeurs aux côtés de Messi et de Ronaldo, et le temps passé en leur compagnie - en particulier dans ses jeunes années à Old Trafford - a contribué à faire de lui le vainqueur d'une Coupe du monde. "J'étais très jeune et chaque jour, quand j'arrivais dans le vestiaire, nous avions [Ryan] Giggsy, [Paul] Scholesy, Gary Neville. Cette génération de [la classe] 92 était incroyable, mais en même temps, il y avait les Rooney et les Ronaldo qui arrivaient. Je me souviens de cette époque comme un fou, chaque entraînement était comme une chance de prouver que j'étais capable de jouer à ce niveau."

"C'était difficile, je peux vous le dire, parce que tous les jours vous devez marquer [Wayne] Rooney ou [Ruud] van Nistelrooy ou Cristiano, mais c'est bien parce que pour vous, le niveau est de plus en plus élevé, parce que vous avez un défi à relever. Cela m'a beaucoup aidé à devenir le joueur que j'étais grâce à ces équipes que nous avons eues pendant ces années à Manchester United."