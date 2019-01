Pierre Labat, le recruteur qui a conseillé Emiliano Sala aux Girondins : "Un garçon humainement très attachant"

Contacté par Goal, l'ancien dirigeant bordelais livre son sentiment après l'annonce de la disparition de l'avion transportant Emiliano Sala.

La nouvelle secoue le monde du football et particulièrement la Ligue 1 ce mardi matin. Emiliano Sala était à bord d'un avion qui est porté disparu depuis plusieurs heures , selon l'AFP. L'appareil devait rejoindre Cardiff où l'attaquant argentin venait de s'engager, après avoir salué une dernière fois ses coéquipiers du FC Nantes. Arrivé en France en 2010 à l'âge de 20 ans, le buteur avait été détecté par les Girondins au Proyecto Crecer, un centre de formation partenaire du club bordelais en Argentine. Pierre Labat, figure historique du club, faisait partie de la délégation girondine et à l'époque, il avait été convaincu par les qualités d'Emiliano Sala.

Goal : On imagine votre tristesse et votre inquiétude suite aux nouvelles de ce mardi matin ...

Pierre Labat : Bien entendu, cela me touche. Quand on parlait avec lui, on sentait qu'il avait d'autres qualités, au-delà du football. Si cela venait à se confirmer, cela serait une perte pour la société, au-delà du monde du sport. La famille de Valentin Vada, qui l'a bien connu à Bordeaux, est très choquée.

Vous avez été l'un de ceux qui a cru en lui. Comment avez-vous été convaincu qu'il pouvait être un renfort intéressant pour Bordeaux en 2010 ?

Nous étions allés en Argentine pour la détection au Proyecto et nous avions conseillé au club de le prendre. Je me souviens très bien de notre premier contact. J'ai bien vu que psychologiquement, il était prêt pour le grand saut vers l'Europe.

Au niveau de ses qualités, pourquoi était-il selon vous une bonne pioche ?

Il avait une telle détermination à réussir malgré des lacunes techniques. Il a vite corrigé cela en France, avec une adresse assez étonnante devant le but. Toutes proportions gardées, il me rappelait Jean-Pierre Papin dans ses jeunes années à Valenciennes.

En dehors des terrains, quelle image gardez-vous d'Emiliano Sala au quotidien ?

Celle d'un garçon attachant, qui avait gardé cette empathie pour les autres jeunes du centre de formation des Girondins, qui aimait son environnement. Humainement, c'est une personne très intéressante. Je pense que Vahid Halilodzic, en quelques semaines, l'a encore renforcé sur le plan mental.