Direct - L'avion d'Emiliano Sala porté disparu, toutes les infos

La police de Guernsey a donné des informations récentes sur la recherche de l'avion porté disparu

"Cinq avions et deux bateaux de sauvetage ont effectué des recherches dans la zone où l'avion a disparu dans la nuit de lundi à mardi. Aucune trace de l'appareil d’Emiliano Sala à 12h45. les recherches se poursuivent"

11.45am update



So far over 1,000sq miles have been searched by a total of five aircraft and two lifeboats. It is being co-ordinated by the Joint Emergency Services Control Centre.



There has been no trace of the aircraft.



The search is continuing.