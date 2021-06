Phil Foden vole à la rescousse du très critiqué Gareth Southgate

Le milieu de terrain anglais a pris la défense de son sélectionneur, lui qui est très discuté pour ses choix depuis le début de l'Euro 2020.

Ceux qui critiquent Gareth Southgate "ne savent pas de quoi ils parlent" selon Phil Foden, qui a insisté sur le fait que le sélectionneur anglais est un grand tacticien. L'Angleterre n'a jusqu'à présent pas été à la hauteur des attentes dans cet Euro 2020, s'assurant une victoire serrée contre la Croatie avant d'être tenue en échec par l'Écosse (0-0).

La politique de sélection de Southgate a fait l'objet de nombreux débats depuis ce résultat à Wembley avec des suggestions selon lesquelles le technicien de 50 ans retient le potentiel d'une équipe talentueuse, mais Foden a pris sa défense. Le meneur de jeu très apprécié d'Aston Villa, Jack Grealish, attend toujours sa première titularisation à l'Euro, tandis que le talisman du Borussia Dortmund Jadon Sancho n'a pas encore disputé le moindre match, mais Phil Foden garde confiance.

"Toutes ces personnes négatives ne savent pas de quoi elles parlent"

"C'est un excellent entraîneur et en travaillant avec lui tous les jours, je vois à quoi il ressemble", a déclaré le milieu de terrain de Manchester City Foden à talkSPORT. "Il est toujours derrière les joueurs et je pense que sa tactique est excellente. Toutes ces personnes négatives ne savent pas de quoi elles parlent parce que Gareth est un excellent entraîneur. Tout le monde s'entraîne très bien tous les jours et quelle que soit l'équipe qu'il sélectionne, nous allons faire confiance et revenir", a-t-il ajouté.

"Tout le monde joue différemment, c'est la profondeur que nous avons dans l'équipe. Chacun a des qualités différentes. Jadon [Sancho], il aime les situations un contre un, je suis plus un joueur qui entre et essaie de lier le jeu et Gareth essaie de choisir le meilleur XI pour l'équipe. Quoi que nous ayons besoin lors du prochain match, il choisira les bons joueurs", a enfin assuré le jeune crack de Manchester City, qui peine lui aussi à se montrer à son avantage durant cet Euro 2020 avec l'Angleterre.

Néanmoins, les commentaires de Foden ne feront probablement pas grand-chose pour alléger la pression qui pèse sur Southgate avant le dernier match du Groupe D de l'Angleterre contre la République tchèque, mardi soir. Les Three Lions doivent éviter la défaite à Wembley pour s'assurer une place en huitièmes de finale, et devront produire une performance bien meilleure après avoir réussi un seul tir cadré contre les Écossais. Et autant dire qu'une élimination à ce stade ferait l'effet d'un véritable séisme...