Pellegrini viré de West Ham (Officiel)

Manuel Pellegrini n’est plus l’entraineur de United. À la suite de la défaite concédée par les Hammers face à Leicester (1-2) ce samedi, le chevronné coach chilien a dû rendre son tablier. Aux alentours de 22h, le club londonien a officialisé son licenciement à travers un communiqué. Une séparation qui semblait inévitable depuis plusieurs jours.

Après 19 matches joués en PL, West Ham pointe à la 17e place du classement, avec seulement un point d’avance sur le premier réléguable. Pour le board du club, c’était devenu inacceptable. L’ancien manager de a reçu un ultimatum récemment et en fautant contre les Foxes son cas a donc été scellé.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.