Nouveau succès pour Ancelotti avec Everton

Les débuts de Carlo Ancelotti en tant que manger d’ sont idylliques. Le technicien italien a permis aux Toffees de récolter deux victoires en autant de parties. Après le succès contre lors du Boxing Day (2-1), ils ont dominé ce samedi à l’extérieur (2-1). Un carton plein réussi en 76 heures. De quoi lancer comme il se doit l'aventure du technicien italien du côté de Goodison Park.

Dans l’histoire d’Everton FC, il n’y a que deux entraineurs qui avaient réussi des débuts aussi brillants sur le banc. Joe Royle en 1994 et David Moyes en 2002. C’est dire la portée de l’exploit réalisé par « Carletto » avec sa nouvelle équipe. Un exploit qui permet aux Merseysiders de remonter dans la première moitié du classement (10e).

50 - Carlo Ancelotti recorded his 50th win in his 78th match – making him the fifth fastest manager to reach this milestone in the competition. Nifty. pic.twitter.com/rdyx6Shuz4

En revenant avec la victoire de Saint-James Park, Ancelotti a aussi atteint le cap symbolique des 50 succès en Premier League. Un total réussi en 78 rencontres seulement, si l’on prend en compte son précédent passage dans ce championnat du côté de (2009-2011). Dans l’histoire de la PL, seuls quatre de ses confrères ont eu besoin de moins de rencontres pour atteindre ce chiffre : Mourinho, Guardiola, Conte et Pellegrini. Que de grands noms.

👨‍💼 - Carlo Ancelotti is the first manager to win both of his first 2 Premier League matches in charge of @Everton since David Moyes in March 2002. #NEWEVE #PremierLeague