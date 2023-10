Pays-Bas – France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les Pays-Bas et la France s’affrontent dans le cadre de la 7e journée de l’Euro 2024. Les dernières news ici.

Un mois après avoir perdu son invincibilité devant l’Allemagne (défaite 2-1), l’Equipe de France retrouve les terrains. En effet, les hommes de Didier Deschamps sont en déplacement à Amsterdam Arena, ce vendredi, pour défier leurs homologues des Pays-Bas.

Les Bleus pour creuser l’écart

Invincible en 2023 depuis la finale perdue contre l’Argentine à la dernière Coupe du monde, la France a mis fin à son invincibilité lors de la récente trêve internationale de septembre. Vainqueurs de l’Irlande (2-0), les Bleus tombent face à la Mannschaft (2-1) en amical. S’ils sont toujours invaincus dans le groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024, les hommes de Deschamps sont leaders avec 15 points. Ils veulent poursuivre sur la même lancée en cherchant à creuser l’écart face aux Néerlandais (2es, 9 points), vendredi.

De leur côté, humiliés par les Bleus (4-0) lors de la première journée, les Oranjes envisagent de prendre la revanche. Deuxièmes du groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024, les Pays-Bas qui sont sur deux victoires d’affilée notamment contre la Grèce (3-0) et l’Irlande (1-2), sont comptent 9 points derrière la France. Une victoire leur permettrait de réduire l’écart.

Horaire et lieu du match

Pays-Bas – France

7e journée éliminatoires Euro 2024

Amsterdam Arena

A 20h45 française

Les équipes probables de Pays-Bas – France

Pays-Bas: Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Blind - Wieffer, Reijnders - Simons, Malen, Bergwijn

France: Maignan - Clauss, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Coman (ou Dembélé), Giroud (ou Kolo Muani), Mbappé

Sur quelle chaine suivre le match Pays-Bas – France

La rencontre entre les Pays-Bas et la France sera à suivre ce vendredi 13 octobre 2023 à partir de 20h45 sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My TF1