Paulo Dybala aurait entamé des discussions avec le PSG

Alors que le mercato prend fin dans moins de deux semaines, Paulo Dybala se rapprocherait du PSG.

Paulo Dybala fait assurément partie des joueurs dont la situation est suspendue à l'avenir de Neymar. Si la superstar brésilienne quitte le cet été, le club de la capitale ne disposera que d'un temps limité pour le remplacer, au moins quantitativement. Et parmi les cibles envisagées, Paulo Dybala est un nom qui revient souvent, d'autant que Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich.

Cette opération prend forme progressivement, alors que le mercato ferme ses portes dans moins de deux semaines. La prestation collective alarmante du PSG à Rennes (2-1), dimanche, a mis en exergue les manques actuels du club de la capitale. Et après avoir attiré des joueurs de devoir pour étoffer son effectif, Leonardo pourrait se laisser tenter par un renfort plus clinquant. Classieux et spectaculaire, Dybala a le profil de l'emploi.

Selon le média brésilien Esporte Interativo, l'international argentin aurait entamé des discussions avec la direction du club de la capitale. Des négociations portant sur les termes d'un éventuel contrat et la place que l'Argentin pourrait trouver dans l'effectif parisien.

Ce dimanche, Sport Mediaset indiquait ainsi que des représentants de Paulo Dybala seraient attendus mardi à Paris pour discuter d'une arrivée de l'international argentin dans la capitale. Dybala a vu son nom lié à plusieurs écuries anglaises avant que le mercato ne ferme ses portes en , le 9 août. ou , entre autres, ont été des pistes envisagées. Mais l'attaquant de la Juve n'avait pas donné suite à ces projets. Son attirance pour la Ville Lumière semble réelle, en revanche, d'autant que plusieurs joueurs de l'effectif parisien entretiennent d'excellent rapports avec lui, dont son ami Leandro Paredes.

La même source précise ce lundi que la a bien ouvert la porte à son joueur, bien que Paulo Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, ait semé le doute récemment.

"Le marché est ouvert et il y a de l'intérêt, mais aucun joueur n'est proche d'une vente", avait lâché le dirigeant dans ce jeu de dupes. "[Dybala] est un joueur de la Juve. En fait, c'est un grand joueur de la Juve. Comme je l'ai dit, des discussions et des négociations sont en cours sur le marché des transferts."