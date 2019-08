Feuilleton Neymar : un doute sur les réelles intentions du Barça...

Plusieurs médias évoquent ce dimanche la position assez floue du FC Barcelone par rapport à Neymar.

Où évoluera Neymar Jr à partir du 2 septembre ? Alors que le mercato estival ferme ses portes dans moins de deux semaines, la question reste entière. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre le et les courtisans supposés de la superstar brésilienne - Barcelone et le .

Neymar veut le Barça, la réciproque est-elle vraie ?

Concrètement, Neymar souhaite quitter le club de la capitale et privilégie un retour au Barça, dans un environnement où il a ses repères. Le comeback du virtuose brésilien serait souhaité par plusieurs cadres de vestiaire, ce qui n'est pas une surprise puisqu'on sait que Neymar a gardé d'excellents contacts avec Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Gerard Piqué. Mais dans ce jeu de dupes à trois parties, la position du Barça interpelle. Ce dimanche, plusieurs médias, dont L'Equipe et Le Parisien, évoquent les doutes qui commenceraient à circuler dans les hautes sphères du PSG concernant les réelles intentions du club catalan.

Josep Maria Bartomeu n'a pas digéré les conditions du départ de Neymar en 2017, lequel l'avait d'ailleurs publiquement humilié en l'insultant sur les réseaux sociaux en plus d'un litige porté devant la justice. Si la presse catalane répète à l'envie que Bartomeu "a pris les choses en main", l'hypothèse de voir le dirigeant feindre son implication n'est pas à exclure. Elle aurait une forme de logique puisqu'elle répondrait en surface aux attentes de Messi, bien que le maître à jouer argentin soit toujours agacé lorsque son influence sur la politique du club est montrée du doigt.

Bartomeu n'a pas fait le déplacement dans la capitale avec la dégégation de son club, dont Eric Abidal, notamment, faisait partie, en début de semaine, pour poursuivre les négociations avec Leonardo. Il avait également l'occasion de rencontrer Nasser Al-Khelaïfi vendredi soir dans le cadre d'une réunion de l'ECA (l'association des clubs européens), mais il a préféré se rendre à Bilbao pour accompagner l'équipe, battue par l'Athletic (1-0).

L'article continue ci-dessous

Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le Barça n'a consenti aucun effort pour finaliser l'opération. Le média spécialisé Paris United indiquait que seuls 3 trois joueurs du Barça auraient intéressés le PSG dans le cadre de cette opération : Philippe Coutinho, Nelson Semedo et Ousmane Dembélé. Le premier est en passe d'être prêté au , quand la porte semble fermée pour les deux autres. Et comme la marge de manoeuvre du Barça reste très limitée sur le plan financier pour verser du cash, difficile d'imaginer un terrain d'entente possible, si ce n'est un prêt obligatoire avec obligation d'achat dont le timing n'arrangerait pas le PSG, comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce dimanche.

Quoi qu'il en soit, le scénario d'un Barça souhaitant surtout déstabiliser le Paris Saint-Germain et son ancien joueur est évidemment dans toutes les têtes. Les prochains jours diront si l'on est plus proche du fantasme ou de la réalité...