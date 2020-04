Paul Pogba réagit aux critiques de Graeme Souness

Le milieu de terrain de Manchester United a apporté sa réponse aux critiques dont il a fait objet de la part de l'ancien manager de Liverpool.

La star de , Paul Pogba, a rétroqué à Graeme Souness, affirmant qu'il "ne savait même pas qui était la légende de ".

Pendant son rôle de consultant pour le site Sky Sports et The Times, Souness a très souvent montré du doigt Pogba, suggérant récemment que le champion du monde n'est plus aussi difficile à défier sur le terrain. Et, il l'a également accusé de ne pas prendre au sérieux sa rééducation des blessures.

Interrogé sur les critiques régulières de Souness, Pogba a révélé qu'il ne savait pas initialement qui était l'ancien capitaine des Reds - insistant sur le fait qu'il préfère se concentrer sur le jeu. "Je ne savais même pas qui était-il, a déclaré Pogba à UTD Podcast. J'ai entendu dire qu'il était un grand joueur et des trucs comme ça. Je ne connais pas de visage mais de nom je dirais. Comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les consultants, je regarde beaucoup de football mais je ne reste pas après le match pour écouter ce qu'ils disent à propos de " Pourquoi ils ont fait ça "ou" pourquoi ils fait ça'. J'aime me concentrer sur le football."

Pogba a également discuté de son point de vue sur la critique en général, ajoutant qu'il essaie de ne pas prêter attention à ce que les autres ont à dire à son endroit. "Je suppose qu'ils me manquent, je ne sais pas? Je ne suis pas quelqu'un qui regarde toujours Sky News, a-t-il déclaré. Après les matches, quand je le regarde à nouveau, je regarde le match, pas les commentaires. Lorsque vous connaissez le football, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise ce qui se passe. Évidemment, ce que j'entends quand les gens disent" Paul fait ça ... Paul ... Paul ", je ne sais pas." Un jour peut-être que je les rencontrerai [les détracteurs] et leur demanderai parce que je veux vraiment savoir pourquoi."