Paul Pogba déterminé à rejouer avec Manchester United

L'international français a indiqué qu'il a "faim" de compétition et il espère retrouver le chemin des terrains avec Man United.

Paul Pogba a admis être "frustré" par sa longue absence forcée et est aussi "affamé" à l'idée de rejouer pour les Red Devils, tandis que les rumeurs à propos d'un transfert continuent à alimenter les journaux.

Les problèmes physiques ont beaucoup gêné l'international français en 2019/2020 et ce dernier a dû se contenter de 8 matches en tout et pour tout. Il était sur le point de retrouver ses coéquipiers lorsque la pandémie de coronavirus a frappé et que le football a été placé dans un état de report indéfini. Par conséquent, Pogba se retrouve toujours privé de sa passion et la campagne actuelle est à mettre aux oubliettes pour la Pioche.

Bien qu'éloigné du rectangle vert, le champion du monde a continué à faire les gros titres des journaux en raison de son avenir incertain à United. Cependant, son intention est de revenir sur le terrain dès que possible et le faire avec le maillot rouge sur le dos. Le Français, dont la dernière sortie a eu lieu le lendemain de Noël contre , a déclaré au podcast officiel des Red Devils: "J'ai été frustré trop longtemps. Maintenant que j'y suis presque, je pense juste revenir et m'entraîner pleinement avec l'équipe et tout. Je n'ai jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière, mais j'essaye de positiver. Cela me donne encore plus faim afin de revenir et de bien faire. Et, ça me montre aussi combien j'aime le football. Il faut être très patient car, pour ce qui est de ma blessure, je ne sais pas si les gens savent vraiment ce qui s'est passé."

L'ancien de la a jugé bon d'expliquer aux gens par quoi il a justement dû passer durant cette longue mise à l'écart : "J'ai eu une blessure au pied, qui est survenue lors du match contre . C'était au début de la saison et j'ai donc trainé ça pendant longtemps, m'entraînant et essayant de jouer avec. Après m'être arrêté, j'ai découvert que j'avais une fracture. J'avais un plâtre dessus, donc ça s'est bien fissuré et un peu trop même. L'os est devenu plus gros et donc, quand je suis revenu, j'ai joué ces deux matches contre et Newcastle, je pouvais encore ressentir quelque chose. J'ai donc dû me faire opérer et maintenant je suis là. Je ne ressens rien et j'espère que je serai de retour très bientôt. "