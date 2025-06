Paul Pogba cash sur Lamine Yamal

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Barcelone compte dans ses rangs une superstar en la personne de Lamine Yamal, déjà considéré comme un talent de classe mondiale malgré ses 17 ans seulement.

Ses performances au cours des 12 à 18 derniers mois ont fasciné les supporters et les experts, tandis que les anciens footballeurs ont également été éblouis.

Certains réclament déjà que Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or malgré son jeune âge, ce qui témoigne du niveau remarquable qu'il a atteint depuis qu'il a fait ses débuts dans l'équipe première de Barcelone à l'âge de 15 ans, en 2023.

Sergio Agüero et Paul Pogba font l'éloge de Lamine Yamal

Bien que sa contribution en termes de buts ait été inférieure à celle de Raphinha et Robert Lewandowski, Lamine Yamal est considéré comme le joueur le plus impressionnant du FC Barcelone. Selon Sergio Agüero (via MD), cela s'explique par sa capacité à créer des occasions pour les autres.

« Lamine Yamal joue pour l'équipe et ne se soucie pas de marquer plus ou moins de buts. Il fait beaucoup de passes décisives et est toujours un joueur qui crée des occasions. »

Agüero s'exprimait dans son podcast aux côtés de Paul Pogba, l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus partageant le même avis sur Lamine Yamal.

« C'est un joueur formidable, ce qui me surprend le plus, c'est son mental. Il joue toujours de manière claire, ce qui est incroyable pour un joueur de son âge. Il joue toujours pour l'équipe. »

Lamine Yamal a connu un début de carrière incroyable, mais il n'en est qu'au début de son aventure. C'est ce qu'a récemment souligné son entraîneur à Barcelone, Hansi Flick. Mais il ne fait aucun doute qu'il est en passe de devenir l'un des meilleurs joueurs du football mondial, s'il ne l'est pas déjà.

Pour l'instant, il va continuer à travailler dur pour s'améliorer encore dans les années à venir.