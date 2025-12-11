Patrice Evra pète les plombs sur Ruben Amorim : "Une immense déception"

United n'a pas réussi à se qualifier pour la compétition européenne d'élite deux saisons de suite, une première depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Evra a souligné l'importance d'y revenir, tant sur le plan financier que sur celui du prestige.

United fait les comptes après son absence en Ligue des Champions.

Un nombre record de six équipes anglaises participent à la Ligue des Champions cette saison, mais United n'en fait pas partie, après sa défaite en finale de la Ligue Europa face à Tottenham et sa 15e place en Premier League. United a ainsi manqué un manque à gagner estimé à 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars), tandis que les salaires des joueurs ont également été revus à la baisse.

United bénéficie d'un avantage considérable sur ses concurrents : l'absence de compétition européenne lui permet de se concentrer sur l'essentiel, et son élimination précoce de la Carabao Cup lui offre une semaine de repos entre les matchs de championnat. Ils n'ont pas su tirer pleinement profit de cet avantage, n'ayant remporté que sept de leurs quinze matchs cette saison. Selon Amorim, ils devraient avoir plus de points que les 25 qu'ils ont engrangés jusqu'à présent.

Malgré leurs résultats irréguliers, Manchester United occupe la sixième place du classement de Premier League, à un seul point de Crystal Palace, quatrième. Et il est fort probable qu'une cinquième place en championnat suffise à les qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions.

« Sous l'ancien entraîneur, nous avons remporté la FA Cup et la Coupe de la Ligue, mais ne pas participer à la Ligue des Champions est une grosse perte », a déclaré Evra à GOAL via Stake.com. « Ça va être difficile. Arsenal, City, Chelsea et Aston Villa vont tout donner. Si United ne termine pas dans les quatre premiers, ce sera une immense déception, un échec.

« Quand je jouais à United, l'objectif était de remporter quatre trophées par saison, et maintenant, on parle de qualification pour la Ligue des Champions. » Nos salaires baissaient de 30 % si nous ne nous qualifiions pas pour la Ligue des champions, mais nous n'avons jamais rencontré ce problème.