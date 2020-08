Pas encore à 100%, Arjen Robben reporte ses débuts avec Groningen

Arjen Robben ne fera pas sa première apparition pour Groningen contre le PEC Zwolle, vendredi, après avoir demandé à ne pas être dans le groupe.

Arjen Robben ne fera pas sa première apparition pour Groningen contre le PEC Zwolle, vendredi, après avoir demandé à ne pas être dans le groupe. L'ancien joueur du est sorti de sa retraite et a paraphé un contrat d'un an avec son club d'enfance de Groningen, qu'il voulait aider au milieu de la pandémie de coronavirus. L'ailier de 36 ans devait jouer contre Zwolle mais ne participera pas à la rencontre, après avoir ressenti les effets d'une semaine d'entraînement intense.

"Jouer un match est complètement différent de l'entraînement"

"Je veux être encore plus en forme avant de commencer les compétitions. J'ai eu une très bonne semaine d'entraînement, où j'ai pu faire les choses à 100 pour cent", a d'abord déclaré Robben sur le site officiel de Groningen. "Je suis vraiment dans une bonne forme, mais jouer un match est complètement différent de l'entraînement. Après n'avoir pas joué au football depuis un an, il est logique que vous ayez des douleurs", a ensuite ajouté le milieu offensif.

Rien de surprenant selon lui. "Cela fait partie de l'effort que vous faites. Le corps réagit à l'entraînement, votre corps doit s'habituer à nouveau. Cela se passe bien, mais je pensais que c'était encore insuffisant pour jouer. Je veux aussi ressentir à 100% que je suis prêt pour les compétitions", s'est ainsi justifié le milieu offensif.

"Les efforts qu'il a faits au cours de la semaine dernière ont conduit à des plaintes physiques légères sous forme de douleurs musculaires et de raideurs. C'est très compréhensible pour un joueur de son âge qui n'a pas joué depuis un an, mais une raison pour nous de ne pas prendre des risques. Nous répétons ce que nous avons dit précédemment : il y a un objectif plus grand. Nous voulons que Arjen soit aussi apte que possible pour les matches. S'il peut jouer un rôle pour nous dans autant de matches que possible la saison prochaine, nous serons satisfaits", a pour sa part expliqué l'entraîneur Danny Buijs, patient avec son joueur.