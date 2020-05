Pas de reprise en vue pour la Serie A

Le ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora a affirmé qu’il n’était toujours pas question de relancer le championnat italien.

Alors qu’on croyait la partie pour redémarrer, avec aussi un retour imminent à l’entrainement pour les différents clubs de l’élite, le gouvernement transalpin vient de refroidir les ardeurs générales. Sur sa page facebook, Vincenzo Spadafora a indiqué qu’un retour à la normale n’est pas à l’ordre du jour.

En réaction aux rumeurs d’un come-back prochain sur les pelouses, le ministre a écrit : « Je lis des choses étranges ici et là mais rien n’a changé sur ce que j’ai toujours dit sur le foot : les entraînements des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et on ne parle pas du tout d’une reprise du championnat ».

Spadafora a même laissé sous-entendre que le football n’était pas sa priorité à l’heure actuelle : « Maintenant excusez-moi mais je retourne m’occuper de tous les autres sports et des centres sportifs (salles de musculation, de danse, piscines etc...) qui doivent rouvrir au plus vite ».

Sans le feu vert du gouvernement, les équipes italiennes ne sont pas en mesure de disputer ce qui reste de la campagne de . Questionné sur la suite, le président de la Ligue a confié cette semaine qu’il ne comptait pas annuler lui-même l’exercice, jugeant qu’il s’agirait d’une décision trop importante et aux conséquences particulièrement néfastes. Il laisse le soin au gouvernement de trancher.