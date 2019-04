Pas de conciliation aux prud'hommes dans le litige qui oppose le PSG et Ben Arfa

La tentative de conciliation entre le PSG et Hatem Ben Arfa n'a pas abouti ce lundi matin au conseil de prud'hommes.

Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes examinait le litige entre le PSG et Hatem Ben Arfa ce lundi matin.

L'ancien Parisien, qui porte le maillot du cette saison, reproche au club de la capitale de l'avoir mis à l'écart pendant de longs mois pour des raisons extra-sportives et réclame entre 7 et 8 millions d'euros d'indemnités pour le préjudice subi, soit l'équivalent de la somme des primes d'éthique et de matches non versées.

Ben Arfa n'était pas présent

Mais alors qu'un accord aurait dû être trouvé pour mettre fin à la procédure, celle-ci va continuer, les deux parties n'ayant pas réussi à trouver un terrain d'entente.

Hatem Ben Arfa n'était pas présent à l'audience. "On est déjà passé devant la Ligue et on savait a priori qu'il n'y avait pas d'offre de la part du PSG, ce qui a été le cas", a réagi à sa sortie Jean-Jacques Bertrand, l'avocat du joueur, selon les propos relayés par France Football.

Le conseil a fixé la date de plaidoiries au 16 octobre prochain. Le jugement, lui, est attendu pour la fin de l'année.

Le clan Ben Arfa n'était visiblement pas déçu et a martelé qu'il s'attendait à ce que le reste sur ses positions. Maître Cohen-Guilleminet, l'avocate du PSG, n'a pas souhaité s'exprimer, toujours selon les informations relayées par Football.