PSG-Montpellier - Mbappé mécontent à sa sortie

Remplacé par Mauro Icardi à la 69e minute de jeu ce samedi contre Montpellier, Kylian Mbappé a montré son mécontentement à Thomas Tuchel.

On joue la 69e minute ce samedi après-midi au Parc des Princes et le PSG mène 5-0 contre quand Thomas Tuchel décide de sortir Pablo Sarabia et surtout Kylian Mbappé pour lancer Mauro Icardi et Edinson Cavani. Un choix certainement dicté par la volonté du technicien allemand de ne pas perdre de joueur majeur à une quinzaine de jours du déplacement à Dortmund.

Une décision qui n'est pas du goût du jeune attaquant français, qui s'en explique avec son entraîneur sur le bord de la touche, visiblement agacé.

Une rencontre dominée par les Parisiens de bout en bout en supériorité numérique et dans laquelle Mbappé avait inscrit le 4e but des siens, sur une offrande de Neymar.

Plus d'équipes

Lors du match aller déjà, le champion du monde n'avait pas apprécié de céder sa place dans le temps additionnel à Eric-Maxim Choupo-Moting.