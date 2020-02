PSG-Montpellier (5-0) : Sarabia, supersub confirmé

Titulaire aux côtés de Kylian Mbappé ce samedi contre Montpellier (5-0), Pablo Sarabia a été l'un des artisans de la victoire parisienne.

C'était la surprise du chef. Préféré à Mauro Icardi et Edinson Cavani pour épauler Kylian Mbappé devant, Pablo Sarabia a parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur, Thomas Tuchel. Auteur d'un but et d'une passe décisive ce samedi contre (5-0), pour le compte de la 22e journée de L1, l'Espagnol a confirmé qu'il était bien un élément important pour le PSG version 2019-2020.

Souvent démarqué entre les lignes, l'ancien Sévillan, arrivé l'été dernier pour 18 millions d'euros, a donné le ton du match en ouvrant le score d'une merveille de frappe aux 20 mètres qui n'a laissé aucune chancé à Dimitry Bertaud (1-0, 8e), expulsé plus tard (17e). Avec davantage de réussite, il aurait pu signer un doublé (21e), mais il s'est fondu en passeur décisif en servant idéalement Angel Di Maria pour le but du break (2-0, 41e).

"Un joueur fiable et très humble"

Sa justesse technique (100% de passes réussies dans le camp adverse à la pause) et ses déplacements ont soulagé ses partenaires, à commencer par Mbappé et Neymar. Une alternative intéressante venue appuyer les propos tenus par son coach. "Il est super professionnel, il a une bonne mentalité. Il fait beaucoup de courses à haute intensité. Il est toujours là pour faire des courses agressives dans les espaces et dans le dos de la défense. Il est aussi adroit dans la surface adverse, en une touche. C'est un joueur fiable et très humble", disait Tuchel avant le déplacement à Pau mercredi.

Monchi, le directeur sportif du , ajoutait dans Le Parisien à propos de Sarabia : "C’est un joueur magnifique, capable de marquer, de donner des passes décisives. Il le prouve en ce moment. Il est surtout capable de progresser et de s’imposer. Je suppose qu’il n’aime pas être remplaçant... Peu importe les joueurs devant lui. Mais je suis sûr qu’il donne tout pour faire basculer cette concurrence.” Son match de samedi ne pourra que lui donner raison.

Remplacé à la 69e par Edinson Cavani, qui faisait son grand retour, Pablo Sarabia a encore marqué des points.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.