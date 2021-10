Park Ji-Sung demande aux fans de United d'arrêter un chant jugé discriminatoire

Une chanson discriminatoire continue d'être chantée bien que le milieu de terrain ne joue plus pour le club depuis 2012. Il a demandé son retrait.

Park Ji-Sung a demandé aux fans de Manchester United d'arrêter de chanter le chant à son nom car il contient une insulte raciale à l'égard des Coréens. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a déclaré qu'il savait que les supporters n'avaient pas l'intention de causer de l'offense avec ce chant, qui fait référence aux Coréens mangeant de la viande de chien, mais il a dit qu'il voulait éduquer les fans sur la raison pour laquelle les mots sont blessants pour lui ainsi que pour ses compatriotes.

"Cela met les Coréens mal à l'aise"

L'homme de 40 ans a été poussé à s'exprimer après avoir entendu les fans chanter la chanson, à Molineux en août dernier, lorsque les Wanderers ont dévoilé leur nouvelle recrue Hwang Hee-chan. "Je suis vraiment désolé pour lui d'entendre cela. Je sais que les fans de United ne veulent pas l'offenser pour cette chanson, mais je dois quand même éduquer les fans pour qu'ils arrêtent ce chant, qui est généralement de nos jours une insulte raciale pour le peuple coréen", a-t-il déclaré au UTD Podcast.

"Ce mot (viande de chien) particulier est très inconfortable pour les Coréens, et je me sens vraiment très désolé pour les jeunes joueurs qui ont entendu ce genre de chanson. En Corée, les choses ont beaucoup changé. Il est vrai qu'historiquement, nous avons mangé de la viande de chien mais de nos jours, en particulier la jeune génération, ils détestent vraiment ça. La culture a changé. Je demande vraiment aux fans d'arrêter de chanter ce mot", a ensuite insisté l'ancien joueur des Red Devils.

"Cela met les Coréens mal à l'aise quand ils entendent cette chanson. Il est temps d'arrêter", a conclu Park Ji-Sung. Manchester United dit qu'il soutient pleinement la demande de Park et demande aux supporters de respecter ses souhaits. Pour rappel, Park a passé sept ans à Old Trafford entre 2005 et 2012, où il a remporté quatre titres de Premier League, la Ligue des champions et trois Coupes de la Ligue. Après son départ, il est passé par QPR et PSV Eindhoven avant de prendre sa retraite en 2014.