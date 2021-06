"Parfois, le football peut être cruel… mais aussi beau" - Pogba promet que la France "reviendra plus forte"

Le milieu de terrain de Manchester United est revenu sur la décevante défaite des Bleus en huitièmes de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse.

Paul Pogba a juré que la France "reviendrait plus forte" après son élimination prématurée de l'Euro 2020, admettant que "parfois le football peut être cruel" mais aussi "beau". Les Bleus étaient favoris avant le tournoi ont été éliminés en huitièmes de finale après une bataille palpitante face à la Suisse qui s'est soldée par une défaite 5-4 aux tirs au but.

La France, qui a atteint la finale en 2016 avant de devenir championne du monde deux ans plus tard, a perdu une avance de 3-1 dans les 90 minutes réglementaires et n'a pas réussi à trouver de vainqueur en prolongation avant d'être humiliée sur des tirs au but, mais Pogba est maintenant impatient de regarder vers l'avant au lieu de réfléchir à ce qui aurait pu être. Le milieu de terrain de Manchester United, qui a marqué le troisième but des Bleus à la National Arena de Bucarest, a écrit sur Instagram : "Parfois, le football peut être cruel… cruel et aussi beau".

"Le match nous a apporté de la tristesse mais du bonheur à nos adversaires. C'est la beauté du football. Bien sûr, nous aurions tous souhaité avoir un résultat positif. Merci beaucoup à tous nos fans à travers le monde. C'était magnifique de vous voir, de vous entendre et de célébrer avec vous. Vous nous avez donné de l'espoir et de la joie tout au long de nos matchs. Nous garderons la tête haute et nous reviendrons plus forts. Enfin, je tiens à féliciter la Suisse", a ajouté le Red Devil.

La Suisse était un gros outsider avant son affrontement face à la France lundi, mais a déchiré le scénario attendu en prenant la tête après seulement 15 minutes via une tête de Haris Seferovic. Les Bleus ont finalement eu la chance d'arriver à la mi-temps avec seulement un but de retard, mais ont passé la seconde en deuxième période après le penalty manqué par la Suisse, avec Karim Benzema qui a inscrit un doublé en quelques minutes juste avant l'heure de jeu.

Pogba a ensuite semblé mettre les hommes de Didier Deschamps hors d'atteinte de la Suisse avec un but spectaculaire à longue distance à 15 minutes de la fin, mais Seferovic a réduit de moitié le déficit avant que Mario Gavranovic n'égalise à 3-3 avec un beau but en solo dans les dernières minutes du match. Après 30 minutes de prolongation, une séance de tirs aux but a été nécessaire pour séparer les deux équipes, et la Suisse est sortie victorieuse lorsque Kylian Mbappe a vu son cinquième tir au but être arrêté.

La France aura désormais deux mois pour se remettre la tête à l'endroit avant de reprendre la campagne de qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Didier Deschamps devrait rester aux commandes des Bleus jusqu'au Qatar 2022 malgré l'échec de son pays à l'Euro, son prochain match contre la Bosnie-Herzégovine étant prévu le 1er septembre.